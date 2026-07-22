Aseguran más de mil 200 cartuchos y cargadores abandonados en la sierra de Durango

Elementos de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano aseguraron una maleta abandonada que contenía más de mil 200 cartuchos útiles de distintos calibres, además de cargadores para fusil, durante un operativo de vigilancia realizado en el municipio de Mezquital.

El aseguramiento se llevó a cabo como parte de los recorridos de prevención y disuasión que realizan de manera coordinada agentes de la Estación de Canoas y personal del 58 Batallón de Infantería de la Décima Zona Militar, dentro de las Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI).

De acuerdo con el reporte oficial, los uniformados circulaban por la carretera que comunica de Zacatecas hacia Nayarit, a la altura del kilómetro 80, cuando observaron una maleta de color negro abandonada a un costado del camino, por lo que decidieron inspeccionarla.

Al revisar su contenido localizaron 350 cartuchos calibre 5.56, 760 cartuchos calibre 7.62x39, 110 cartuchos calibre .223, nueve cartuchos calibre .50, así como cinco cargadores metálicos para fusil AR-15, todos en condiciones de funcionamiento.

Tras el hallazgo, las fuerzas de seguridad implementaron recorridos en las inmediaciones con el propósito de ubicar a alguna persona relacionada con el equipaje o establecer su procedencia; sin embargo, no localizaron a nadie en el área.

Ante esta situación, el armamento y las municiones fueron asegurados conforme al protocolo y puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal para el inicio de la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones forman parte de los operativos permanentes que se desarrollan en la región serrana de Durango con el objetivo de inhibir la comisión de delitos y retirar de circulación armamento y municiones que pudieran ser utilizados por grupos delictivos.