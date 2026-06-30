Aseguran patrullas estatales, armas y vehículos de lujo en cateo a finca en Guadalupe Victoria

Un importante aseguramiento fue realizado la tarde de este lunes en la localidad La Purísima, perteneciente al municipio de Guadalupe Victoria, donde elementos del Ejército Mexicano localizaron un inmueble presuntamente utilizado para actividades ilícitas, durante labores de reconocimiento e investigación.

De acuerdo con la información obtenida, el hallazgo fue realizado por el grupo denominado "Acorazados", cuyos integrantes detectaron indicios de posibles hechos delictivos en una finca, por lo que solicitaron a la autoridad competente una orden de cateo, misma que fue autorizada por un juez federal.

Una vez cumplimentado el mandamiento judicial, militares, en coordinación con personal de la Fiscalía General de la República (FGR), ingresaron al predio, donde aseguraron varios vehículos de alta gama, así como dos patrullas de la Policía Estatal.

Durante la intervención también fueron localizadas y aseguradas diversas armas de fuego, además de equipo táctico. El operativo se desarrolló en un terreno de aproximadamente mil 500 hectáreas de extensión, donde los agentes realizaron una inspección minuciosa.

Las autoridades no reportaron personas detenidas durante el cateo y, hasta el momento, no se ha informado sobre la cantidad ni las características del armamento y demás objetos asegurados en el lugar.

Todo lo asegurado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República, dependencia que integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar el origen de los vehículos, las armas y el posible uso del inmueble en actividades delictivas.