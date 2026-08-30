Aseguran que fallas en luminarias de la ciudad de Durango se van a reponer; apuestan por tecnología LED

Las fallas que se registran en las luminarias ubicadas en la vía pública pueden ser provocadas, entre diversos factores, por los apagones de energía eléctrica, ya que las variaciones de voltaje pueden ocasionar daños en los circuitos.

La Dirección de Servicios Públicos Municipales informó que se encuentra en proceso de completar el 100 por ciento de las luminarias faltantes y de atender las que presentan alguna falla.

El director de la dependencia, Felipe de Jesús Cortez Aragón, indicó que están trabajando en retirar la tecnología anterior, que era de vapor de sodio, y sustituirla en su mayoría por luminarias LED de alta tecnología.

“Lo estamos haciendo con el personal de Servicios Públicos, y únicamente es el material y el tema de la compra de la luminaria”.

Comentó que no se está contratando a ninguna empresa para realizar el cambio de tecnología, sino que el propio personal está trabajando en estas labores.

En cuanto a las lluvias y las luminarias apagadas, comentó que las variaciones de voltaje en más de dos ocasiones pueden provocar daños en los circuitos.

Explicó que una luminaria no solo se compone del foco, sino que cuenta con todo un circuito que puede presentar fallas, por lo que es necesario realizar una revisión completa, lo que implica tiempo y dinero.

Agregó que estas variaciones pueden generar daños en algunos de los componentes, los cuales también deben ser reparados.