Aseguran que trabajadores de Servicios Públicos no permanecen bajo el sol

Ante las altas temperaturas que se registran en la capital de Durango, autoridades municipales aseguran que los trabajadores de Servicios Públicos no permanecen todo el tiempo bajo los rayos del sol, porque se minimizan los riesgos en la salud.

Felipe de Jesús Cortez Aragón, director de Servicios Públicos Municipales, comentó que en todo momento están al pendiente de la hidratación de los colaboradores.

“Nosotros mismos les estamos proporcionando electrolitos para que esto se convierta en una costumbre; además, ellos se resguardan de manera intermitente y no permanecen de manera permanente bajo el sol”, apuntó.

Indicó que, sin interrumpir las labores, se organizan turnos de trabajo que permiten mantener el rendimiento de los trabajadores aun bajo condiciones climáticas extremas.

“Estamos pendientes de ellos y también hemos promovido el consumo de electrolitos que, si bien pueden ayudar en el corto plazo, deben consumirse de manera constante. Además, les hacemos recomendaciones sobre la forma en que deben realizar sus actividades”, señaló.

Hasta el momento, dijo, no se han registrado problemas de salud entre los colaboradores a causa de las altas temperaturas y los jefes de área se mantienen atentos a cualquier situación.

Apuntó que “el trabajador de Servicios Públicos, en general, tiene experiencia en el ramo donde está asignado y sabe cómo administrar sus tiempos de trabajo para mantener su rendimiento operativo”.

Son cerca de 800 trabajadores operativos que trabajan en el municipio de Durango y son los que se encargan del mantenimiento y recuperación de áreas verdes, pintura de cordonerías y postes, colocación de luminarias y recolección de basura.