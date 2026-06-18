Aseguran riego de áreas verdes en bulevares de Durango capital

Las malas condiciones de las áreas verdes ubicadas en diversos bulevares de la ciudad de Durango, han sido atribuidas a la falta de planeación en los sistemas de riego, ya que estos no fueron contemplados en algunos proyectos. Sin embargo, autoridades municipales aseguraron que esta problemática ya está siendo atendida.

Por parte de la Dirección Municipal de Servicios Públicos se informó que se activarán líneas de conducción y cisternas para garantizar el riego en los principales bulevares de la ciudad, aunque en algunos casos se requiere la intervención de Aguas del Municipio de Durango (AMD) para llevar a cabo procesos de licitación.

¿Qué espacios rehabilitarán?

En el caso del bulevar José María Patoni, se trabaja en la rehabilitación del sistema de riego, el cual podría quedar concluido a finales de este mes, principalmente en el tramo ubicado frente al Hospital 450.

Respecto al bulevar Luis Donaldo Colosio, aunque ya se cuenta con algunas cisternas, se requieren cuatro más, las cuales serán abastecidas con agua tratada de AMD como de Servicios Públicos Municipales.

Otros bulevares donde señalan ya se realizan trabajos para garantizar el riego son el bulevar Domingo Arrieta rumbo al camino a El Pueblito, y el bulevar IPN.

Se informó que en el caso del IPN aún falta intervenir un tramo, ya que es necesario abrir parte de la vialidad y se requiere la autorización de la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano.

En el bulevar Domingo Arrieta, casi frente a las instalaciones del PRI, se detectó una fuga que ya fue controlada; sin embargo, para realizar la reparación definitiva será necesario abrir aproximadamente 100 metros de banqueta, por lo que el área permanece clausurada.

La alternativa que se analiza para esta zona y para interconectar los cuatro puntos del sistema de flujo de agua es la conexión de una cisterna ubicada en la entrada del fraccionamiento Real del Mezquital.