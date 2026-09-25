Justicia

OPERATIVOS DURANGO

Aseguran vehículo con blindaje artesanal y otro con reporte de robo en Tamazula

El resultado fue parte de un operativo realizado por elementos federales en una localidad de este municipio de Durango.

Aseguran vehículo con blindaje artesanal y otro con reporte de robo en Tamazula

Aseguran vehículo con blindaje artesanal y otro con reporte de robo en Tamazula

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Dos vehículos que se encontraban en estado de abandono fueron asegurados en la localidad de San Darío, municipio de Tamazula, durante recorridos de vigilancia realizados por una Base Operativa Interinstitucional (BOI).

En el operativo participaron elementos de la Policía Estatal, Mando Coordinado, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, quienes localizaron las unidades sobre uno de los caminos que conducen a la Junta Municipal de El Durazno.

Entre los vehículos se encontró un Jeep modelo 1997, color gris, que contaba con blindaje artesanal y que, de acuerdo con la información proporcionada, no tenía reporte de robo. También fue localizado un Toyota modelo 2010, color verde, que contaba con reporte de robo vigente en el estado de Sinaloa desde el 9 de abril de 2013.

Elementos de la Guardia Nacional realizaron una inspección de las unidades para descartar la presencia de explosivos, armas de fuego, drogas u otros objetos peligrosos. Posteriormente, ambos vehículos fueron asegurados y trasladados a la Fiscalía General del Estado para su incorporación a la carpeta de investigación correspondiente.








               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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