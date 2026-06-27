Asesinan a balazos a hombre en la Lázaro Cárdenas; testigo señala a presuntos militares

Un hombre perdió la vida la noche del viernes tras ser víctima de una agresión con arma de fuego cuando se encontraba en calles de la colonia Lázaro Cárdenas, en la ciudad de Durango. El ataque ocurrió alrededor de las 22:30 horas y movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

El reporte al sistema de emergencias 911 indicó que un hombre se encontraba tendido sobre la vía pública, en la calle Ecuador, entre Nicaragua y Llano Grande, aparentemente con un disparo en la cabeza. Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, acudieron al sitio, pero únicamente confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal, y la trilogía de la investigación de la Fiscalía General del Estado de Durango arribaron al lugar para realizar las primeras diligencias e iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

Durante la inspección del sitio, las autoridades localizaron el cuerpo de un hombre sobre un charco de sangre. Al revisar el cadáver observaron dos heridas con características de orificio de entrada producidas por proyectil disparado por arma de fuego en la región occipital derecha, sin que presentara orificios de salida. En el área no fueron encontrados casquillos percutidos.

En el lugar, un hombre reconoció el cuerpo de quien en vida respondía al nombre de Arturo Pérez Deras, de 50 años de edad, quien era su padre.

Como parte de las investigaciones, los agentes entrevistaron a un vecino del sector, quien declaró que minutos antes observó la llegada de dos unidades verdes del Ejército Mexicano a la colonia. Según su versión, varios elementos descendieron de los vehículos y presuntamente comenzaron a agredir físicamente al hoy occiso, quien intentó escapar corriendo.

El testigo agregó que, mientras el hombre era perseguido, escuchó una detonación de arma de fuego. Afirmó que poco después los militares abordaron nuevamente las unidades, llevándose a otra persona del sexo masculino, para posteriormente retirarse del lugar.

Las autoridades señalaron que dicho testimonio forma parte de las líneas de investigación y será integrado a la carpeta correspondiente para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en que ocurrió el homicidio, así como la posible responsabilidad de quienes participaron en el ataque.

Por instrucciones del Agente del Ministerio Público, el cuerpo fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Durango, donde se le practicará la necropsia de ley para establecer de manera oficial la causa de muerte, mientras continúan las investigaciones para esclarecer este crimen.