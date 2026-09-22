Asesinan a candidata Susy Aponte en Perú; dos investigados quedan detenidos por 15 días | VIDEO

Un juez de Perú ordenó 15 días de detención preliminar para dos hombres investigados por el asesinato de Susy Aponte Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash. La resolución permite a la Fiscalía continuar las diligencias por presunto sicariato, mientras la Policía analiza imágenes de cámaras y otros indicios recabados tras el ataque.

Aponte, conocida como “La China Polo”, fue asesinada a balazos el sábado 19 de septiembre mientras participaba en una actividad de campaña cerca de un mercado en Caraz. Otras personas resultaron heridas. La comunicadora competía por el movimiento Socios por Áncash en las elecciones regionales y municipales de Perú.

¿Quiénes están detenidos?

La medida judicial alcanza a Luis Iván Obispo Díaz y Ronald José Toro Ardila. Las autoridades señalan al primero como presunto autor material del ataque; la participación del segundo continúa bajo investigación. La detención preliminar es una medida para realizar diligencias y no constituye una sentencia.

El lunes 21 de septiembre, la Policía Nacional del Perú presentó fotografías que ubicarían a Obispo Díaz en Caraz antes del crimen y videos de vigilancia que, según su interpretación, muestran al atacante durante su huida. También informó que el arma hallada en poder del sospechoso estaría vinculada, mediante análisis criminalísticos, con otros hechos delictivos. Esos elementos forman parte de la investigación y deberán ser valorados por la autoridad judicial.

Sobre el segundo investigado, la Policía sostiene que desde Lima habría pagado, mediante una aplicación, un teléfono adquirido en Caraz por el presunto atacante. Toro Ardila fue detenido en la capital peruana y trasladado a Áncash para las diligencias del caso.

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Había denunciado amenazas

Antes de ser asesinada, Aponte había hablado públicamente de amenazas de muerte y difundido denuncias sobre presuntos actos de corrupción a través de su trabajo periodístico. La Defensoría del Pueblo peruana recordó esos antecedentes y pidió esclarecer el crimen, además de reforzar la protección de candidatos durante el proceso electoral.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido quién habría ordenado el asesinato ni cuál fue el móvil. Tampoco se ha confirmado que las amenazas denunciadas por Aponte estén relacionadas con el ataque. La Fiscalía mantiene abierta la investigación por presunto sicariato.