Asesinan a creador de contenido mientras grababa un video afuera de un KFC en Culiacán

Una grabación para redes sociales terminó convertida en la evidencia de un crimen ocurrido la noche de este martes en una concurrida zona comercial de Culiacán, Sinaloa.

El creador de contenido César Gastélum fue asesinado a balazos la noche de este martes 4 de agosto, cuando se encontraba grabando material para sus redes sociales afuera de una sucursal de KFC en Culiacán, Sinaloa.

La agresión ocurrió alrededor de las 20:15 horas sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, casi esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos y a pocos metros de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Ataque quedó registrado en video

De acuerdo con los primeros reportes, Gastélum estaba acompañado por otras dos personas cuando dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta.

Las imágenes difundidas después del crimen muestran que uno de los individuos descendió de la unidad, se acercó al creador de contenido y, sin aparentemente cruzar palabra, le disparó con un arma corta. Posteriormente, regresó con su cómplice y ambos escaparon.

Versiones preliminares señalan que César Gastélum realizaba una transmisión en vivo; sin embargo, otros reportes indican que se encontraba grabando un video que posteriormente sería publicado en sus plataformas. El ataque también habría quedado registrado por cámaras de vigilancia del establecimiento.

Los acompañantes del creador de contenido resultaron ilesos, aunque permanecieron en estado de shock después de presenciar la agresión.

Redes Sociales

Fiscalía investiga el crimen

Tras recibir el reporte, paramédicos y elementos de distintas corporaciones se trasladaron al lugar, pero únicamente pudieron confirmar que Gastélum ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada por agentes estatales y militares, mientras personal pericial de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizó el levantamiento de indicios e inició una carpeta de investigación.

César Gastélum contaba con una amplia comunidad en redes sociales, donde publicaba videos de humor, interpretaciones musicales y transmisiones sobre su vida cotidiana. Hasta el momento no se ha informado cuál sería el móvil del asesinato ni se reportan personas detenidas.