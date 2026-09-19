¿Quién era Zenón Juárez Hernández, el dirigente municipal del PRI que fue asesinado?

Zenón Juárez Hernández, presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tetecala, Morelos, fue asesinado durante un ataque armado registrado la noche del viernes 18 de septiembre en la zona centro de ese municipio.

La Fiscalía General del Estado de Morelos abrió una investigación para esclarecer los hechos y determinar el móvil.

¿Quién era Zenón Juárez Hernández?

Zenón Juárez Hernández tenía 38 años y encabezaba la estructura municipal del PRI en Tetecala. Además de su participación partidista, anteriormente se había desempeñado como director de Agua Potable en el municipio y mantenía actividad política en la región poniente del estado.

Como dirigente municipal, su trabajo estaba relacionado con la organización territorial del partido y las actividades de la estructura priista en Tetecala. El homicidio ocurre durante las primeras semanas del proceso electoral local 2026-2027 en Morelos, que comenzó a principios de septiembre. Aristegui Noticias reportó que se trata del primer asesinato de un dirigente político registrado en la entidad desde el inicio de dicho proceso.

¿Qué fue lo que pasó?

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió alrededor de las 20:40 horas sobre la calle Abasolo, en la colonia Centro , cuando sujetos armados ingresaron a un inmueble y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar. Tras el ataque se desplegó un operativo de seguridad y la zona fue acordonada para permitir las diligencias periciales.

Personal de la Fiscalía Regional Sur Poniente, de la Agencia de Investigación Criminal y de Servicios Periciales acudió al lugar para realizar el procesamiento de la escena y comenzar con las indagatorias correspondientes. Hasta la tarde de este sábado no se habían reportado personas detenidas por el doble homicidio.

La Fiscalía estatal informó que se agotarán las diferentes líneas de investigación para establecer la mecánica de lo ocurrido , identificar a los responsables y determinar el motivo de la agresión.

Piden esclarecer el crimen

Después de conocerse el fallecimiento, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Morelos, Eliasib Polanco Saldívar, expresó públicamente sus condolencias y solicitó a las autoridades una investigación.

El caso continúa bajo investigación y, hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre la identidad de los agresores ni sobre una posible causa del ataque.