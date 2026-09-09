Asesinan a dos personas en un hotel en el malecón de Mazatlán; uno era Guardia Nacional

La madrugada de este miércoles 9 de septiembre, dos personas que se encontraban en un hotel ubicado en pleno malecón de Mazatlán, Sinaloa, fueron asesinadas por hombres armadas que ingresaron al inmueble; tras la identificación de los occisos, se dio a conocer que uno de ellos se desempeñaba como Guardia Nacional.

Fue alrededor de las 03:30 horas de este mismo miércoles 19 de septiembre cuando se generó una fuerte movilización en avenida Del Mar, luego de que se reportara al número de emergencias algunas detonaciones de arma de fuego, aparentemente dentro de uno del hotel Villa del Mar, en la zona turística del puerto de Mazatlán.

De acuerdo con el reporte e información recabada al momento de llegada de los elementos de diversas corporaciones de seguridad y auxilio, al hotel ingresaron hombres armados durante la madrugada, y poco después comenzaron varias detonaciones dentro del sitio, lo que alertó a las personas que estaban presentes en el hotel y las cercanías.

Según la información disponible hasta el momento, las dos víctimas habrían llegado al área de la recepción del hotel, donde fueron atacadas a balazos por los hombres armados, quedando sin vida en el mismo lugar.

Autoridades comenzaron con las primeras indagatorias y recolección de evidencias, para luego trasladar a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizaría la necropsia de ley, así como la identificación de ambas víctimas.

En la zona fue desplegado un operativo que se llevó a cabo por diversas corporaciones estatales y federales, y que duró varias horas y se desplegó en las inmediaciones del edificio.

Hasta el momento no se ha dado a conocer si hay personas detenidas.

Uno de los fallecidos era Guardia Nacional

A unas horas de que ocurriera el asesinato de ambas personas en la recepción del hotel Villa del Mar, autoridades lograron determinar la identidad de uno de los fallecidos.

Gracias a una credencial que fue localizada en el hotel del malecón, se logró identificar a una de las víctimas como Alfredo, quien era un elemento activo de la Guardia Nacional, comisionado en el estado de Oaxaca.

Sobre la otra persona que murió en los hechos, autoridades aún no han establecido su identidad.