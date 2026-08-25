Asesinan a 'El Pelucas', operador del Cártel de Sinaloa, minutos después de salir de prisión

Arturo Zedillo Pulido, alias “El Pelucas”, señalado de manera extraoficial como presunto operador de una célula del Cártel de Sinaloa en Tijuana, Baja California, fue asesinado apenas unos minutos después de recuperar su libertad y abandonar el Centro de Reinserción Social de La Mesa.

El ataque ocurrió la avenida de los Charros, en la colonia José Sandoval, a unos metros del centro penitenciario . De acuerdo con información difundida por medios locales, Zedillo Pulido había salido aproximadamente tres minutos antes de que se registrara la agresión.

¿Cómo fue el ataque?

Los primeros reportes señalan que “El Pelucas” se dirigía hacia un vehículo Volkswagen GTI que presuntamente había llegado para recogerlo cuando un sujeto armado se aproximó y abrió fuego contra él.

El atacante habría realizado al menos ocho detonaciones antes de escapar del lugar. Posteriormente, presuntamente abordó una camioneta Honda CR-V en la que huyó de la zona.

Tras conocerse el homicidio, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en los alrededores del reclusorio para tratar de localizar a los responsables. Poco después, el vehículo relacionado con la víctima fue encontrado abandonado en una gasolinera cercana .

También fue ubicada la camioneta que presuntamente habría sido utilizada para la huida, localizada en calles de la misma colonia donde ocurrió el ataque. Hasta el momento de los primeros reportes no se había informado sobre personas detenidas por estos hechos.

¿Quién era “El Pelucas”?

Arturo Zedillo Pulido había sido detenido el 29 de abril de 2026 durante un operativo de autoridades federales. Durante su detención fueron aseguradas diversas armas de fuego, entre ellas fusiles, un revólver y una pistola, además de alrededor de 30 envoltorios con una sustancia con características similares a la metanfetamina . Tras su captura fue trasladado al Penal de La Mesa.

Información extraoficial citada por medios de Baja California lo relacionaba con una célula del Cártel de Sinaloa que operaría principalmente en el fraccionamiento Natura y sectores cercanos de Tijuana.

Asimismo, era señalado presuntamente por actividades relacionadas con el narcomenudeo, extorsiones a comerciantes mediante el denominado “cobro de piso” y ajustes de cuentas. Algunas versiones lo ubicaban como uno de los generadores de violencia de la Zona Este de la ciudad.

Investigan el móvil del ataque

Después del homicidio, las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer cómo se organizó el ataque, identificar a los responsables y determinar el móvil.

Entre las líneas difundidas inicialmente se encuentra la posibilidad de que el asesinato esté relacionado con disputas criminales por el control de actividades ilícitas en el fraccionamiento Natura y zonas cercanas, sin embargo, esta versión permanecía bajo investigación y no había sido establecida oficialmente como la causa del homicidio.

El caso llamó particularmente la atención por el corto periodo transcurrido entre la liberación de Zedillo Pulido y el ataque armado, ocurrido prácticamente frente al centro penitenciario de La Mesa.