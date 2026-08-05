Asesinan a hombre a puñaladas en el fraccionamiento Guadalupe Victoria Infonavit

Un hombre perdió la vida durante los primeros minutos de este miércoles, luego de ser agredido con un arma blanca al exterior de un domicilio del fraccionamiento Guadalupe Victoria Infonavit, en la ciudad de Durango. El presunto responsable escapó del lugar tras cometer la agresión.

El reporte fue recibido por el sistema de emergencias 911 alrededor de las 00:30 horas, cuando una joven solicitó auxilio al informar que su padrastro se encontraba tirado frente a su vivienda con una herida en el pecho. Profesionales en atención prehospitalaria del Servicio Estatal de Emergencias Médicas acudieron al sitio y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos y personal de Servicios Periciales, coordinados por el Agente del Ministerio Público, integrantes de la trilogía de la investigación, se trasladaron al domicilio ubicado en Retorno México número 22, donde localizaron el cuerpo de un hombre identificado como Ernesto Manuel Michel Soto, de 50 años de edad.

Durante la inspección realizada por las autoridades se documentó que el fallecido presentaba dos lesiones producidas por arma blanca, una de ellas en la región del pecho y otra en la parte frontal de la cabeza, evidencias que fueron integradas a la carpeta de investigación.

En el lugar fue entrevistada la hijastra del occiso, quien declaró que momentos antes se encontraba en el exterior de la vivienda junto con su madre, su novio y el ahora fallecido, cuando arribó una camioneta de la marca Jeep, línea Cherokee, color guinda.

Según su testimonio, del vehículo descendió un hombre al que identificó como Víctor Manuel, quien comenzó a discutir con Ernesto Manuel.

Durante el altercado, presuntamente sacó de entre sus ropas un arma de fuego, con la que realizó una detonación, y posteriormente un cuchillo con el que lesionó a la víctima en el pecho.

Tras la agresión, el señalado abordó nuevamente la camioneta y huyó con rumbo desconocido , mientras los familiares solicitaron apoyo al número de emergencias. A la llegada de los cuerpos de auxilio únicamente se confirmó el fallecimiento del hombre.

El Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mientras que la Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para localizar al presunto responsable y esclarecer por completo este homicidio.