Asesinan a Jonathan 'Honas' Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo; también murió su hija y esposa

La escena musical mexicana se encuentra de luto tras el asesinato de Jonathan “Honas” Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, quien fue una de las cuatro víctimas de un ataque armado registrado al interior de un departamento en la zona de Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza.

Ataque armado cobró la vida de una familia entera

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades y la información difundida por medios nacionales, en el ataque también murieron la esposa del músico, quien tenía cinco meses de embarazo, su hija de tres años y una trabajadora del hogar que se encontraba en el inmueble. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos y determinar el móvil del crimen.

¿Quién es Jonathan Meléndez?

Jonathan Meléndez, conocido por sus compañeros y seguidores como “Honas”, integró Camilo Séptimo desde la creación de la banda en 2013. Su trabajo en los teclados fue parte del sello sonoro que llevó al grupo a consolidarse como uno de los referentes del rock alternativo mexicano durante la última década, con una trayectoria marcada por presentaciones en festivales y escenarios de gran formato.

Hasta el momento, el caso ha generado una amplia reacción entre seguidores y figuras de la industria musical, mientras continúan las investigaciones sobre el ataque ocurrido en el municipio mexiquense.