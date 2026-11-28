El regidor del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) en Culiacán, Julio César Osuna Chaidez, fue asesinado, presuntamente a balazos en Isla Musala, Sinaloa.

El coordinador electoral del Partido Verde, Arturo Escobar, lamentó la muerte del regidor de Culiacán a través de una publicación en redes sociales.

"Exigimos a las autoridades competentes actuar con absoluta diligencia y todo el rigor de la ley para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia", declaró.

PVEM-Sinaloa pide agilizar investigaciones

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de Sinaloa, Ricardo Madrid Pérez, pidió a las autoridades judiciales que se agilicen las investigaciones del asesinato del regidor de su partido en el cabildo de Culiacán, Julio Cesar Osuna Chaidez, el cual fue privado de la vida de varios disparos a la entrada de un fraccionamiento privado.

Describió a la víctima como una persona comprometida con su trabajo en el ayuntamiento, con una conducta intachable, por lo que exigió en forma enérgica que su muerte no quede impune y se vaya al fondo del esclarecimiento.

Madrid Pérez emitió un comunicado sobre el homicidio del regidor Osuna Chaidez, registrada la noche del viernes pasado, en la zona de la Isla de Musala, en el que se pronunció en forma enérgica para que este caso sea resuelto a la brevedad posible.

Julio César, quien en el pasado proceso electoral participó como abanderado del Verde Ecologista de México por la alcaldía de Culiacán, al no lograr su propósito, este se colocó como regidor del cabildo.

En su expediente político se menciona que este por muchos años militó en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ocupó la dirigencia del comité municipal de Culiacán, de este instituto político.

Ana Miriam Ramos Villarreal, presidenta municipal interina de Culiacán, lamentó el homicidio del regidor y pidió a las autoridades competentes se logre esclarecer su muerte y se castigue a los responsables de este hecho.

Por medio de las redes sociales, la primera edil interina condenó este acto de violencia contra un miembro del cabildo, el cual fue privado de la vida en la entrada del conjunto habitacional privado en la Isla Musala.