La empresa transportista Corporativo UNNE denunció el homicidio de uno de sus operadores durante un asalto registrado en Periférico Norte, a la altura de Lago de Guadalupe, en dirección a la Ciudad de México, donde varios sujetos dispararon en repetidas ocasiones contra el conductor. El ataque quedó grabado por una cámara instalada en la unidad.

De acuerdo con la empresa, encabezada por Noé Paredes, los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 de la madrugada, en que el conductor se encontraba a bordo de su unidad y fue víctima de un asalto. En el video se observa cómo varios sujetos que viajaban en un vehículo rebasaron hasta colocarse frente a él. Posteriormente, descendieron y comenzaron a disparar.

La empresa transportista, con sede en Tula, Hidalgo, condenó los hechos y exigió mayor seguridad en las carreteras del país, así como acciones que permitan a los conductores desarrollar sus actividades sin poner en riesgo su integridad.

Asimismo, solicitó a las autoridades una investigación exhaustiva para identificar y detener a los responsables, con el propósito de que este crimen no quede impune.

También reiteró su exigencia de frenar la violencia, los asaltos y las agresiones que enfrentan los transportistas en las carreteras del país, al considerar que estas condiciones representan una amenaza constante para quienes trabajan en el sector.

El Corporativo UNNE destacó que "nadie debería perder la vida por realizar su trabajo".