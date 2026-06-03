Asesinan a una mujer a balazos en Hidalgo, Durango; agresor está identificado

Una mujer fue asesinada la noche de este miércoles en el poblado San Fermín, municipio de Hidalgo, Durango, en un hecho violento que movilizó a corporaciones de seguridad y autoridades ministeriales.

El reporte fue recibido alrededor de las 20:00 horas por elementos de Seguridad Pública de Villa Hidalgo, quienes informaron sobre una persona sin vida con heridas producidas por arma de fuego en una vivienda de dicha localidad.

Al sitio acudieron agentes de la Policía Investigadora de Delitos y personal de Servicios Periciales, coordinados por el Agente del Ministerio Público adscrito a Santa María del Oro, quienes arribaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

Dentro del domicilio localizaron el cuerpo de una mujer boca abajo, con lesiones visibles provocadas por proyectil de arma de fuego . Tras las primeras indagatorias fue identificada como Laura Olivia Soto Gándara, de 46 años de edad.

De acuerdo con la información recabada, una familiar de la víctima acudió al inmueble luego de recibir una llamada de alerta en la que le indicaban que algo ocurría con su tía al interior de la vivienda.

La testigo señaló que al llegar escuchó gritos de auxilio y encontró a un hombre presuntamente agrediendo a la mujer dentro del baño del domicilio, por lo que intentó intervenir para ayudarla mientras otras personas acudían al lugar.

Según su declaración, el señalado abandonó momentáneamente la vivienda, pero poco después regresó portando un arma de fuego. Instantes más tarde se escucharon varias detonaciones, lo que provocó que las personas que se encontraban en el lugar buscaran resguardarse.

Cuando los familiares regresaron al sitio donde se encontraba la víctima, la encontraron tendida en el suelo y sin signos vitales. Los paramédicos y autoridades confirmaron posteriormente el fallecimiento.

Por instrucciones del Agente del Ministerio Público, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de Santa María del Oro para la práctica de la necropsia de ley. Mientras tanto, las corporaciones de seguridad desplegaron un operativo para localizar al presunto responsable, quien ya fue identificado por testigos y continúa prófugo.