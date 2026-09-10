Asesinan al influencer ‘El Piturris’ mientras atendía una taquería en Ciudad Obregón

José Luis Esparza, creador de contenido conocido en redes sociales como “El Piturris”, fue asesinado a balazos la mañana de este jueves 10 de septiembre mientras trabajaba en una taquería de Ciudad Obregón, Sonora.

El ataque ocurrió alrededor de las 11:00 horas en el establecimiento “Los Güichos”, ubicado en el cruce de las calles Sebastián Lerdo de Tejada y Chihuahua, en la colonia Reforma, al sur de la ciudad.

De acuerdo con información recabada por medios locales, un hombre armado llegó al negocio y disparó directamente contra el creador de contenido, de 37 años de edad. Algunas versiones señalan que el agresor habría simulado ser un cliente antes de abrir fuego; sin embargo, este dato no ha sido confirmado por las autoridades.

Tras la agresión, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital. No obstante, José Luis perdió la vida durante el trayecto debido a las heridas de bala que recibió en el pecho.

Autoridades investigan el ataque

El establecimiento y sus alrededores fueron acordonados por elementos de distintas corporaciones de seguridad, entre ellas la Policía Municipal, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora realizó el levantamiento de indicios e inició las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no se han reportado personas detenidas ni se ha establecido públicamente el móvil del crimen.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley. Con este ataque, suman al menos diez homicidios registrados en el municipio de Cajeme durante septiembre, según el recuento difundido por medios de la región.

¿Quién era “El Piturris”?

Además de trabajar en la taquería familiar, José Luis Esparza había ganado popularidad en Ciudad Obregón por sus videos humorísticos, anécdotas y publicaciones sobre situaciones cotidianas.

También participaba en “La Guarida Podcast” y colaboraba con otros proyectos digitales de la región. Su contenido incluía comedia, conversaciones, música y referencias a la cultura popular de Sonora.

La noticia de su asesinato provocó mensajes de consternación entre seguidores, amigos y otros creadores de contenido que habían colaborado con él.