Asesinan al luchador Darkness en su domicilio en Quintana Roo

La lucha libre mexicana se encuentra de luto luego de confirmarse el asesinato de Bernardo Federico Chalé Barea, conocido en el ring como “Darkness”, quien perdió la vida tras ser atacado a balazos dentro de su domicilio en Chetumal, Quintana Roo.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió la noche del miércoles 28 de octubre, cuando varios hombres armados ingresaron a la vivienda del luchador, ubicada en la comunidad de Nachicocom. En el inmueble también se encontraban su esposa e hijos al momento de la agresión.

¿Qué fue lo que sucedió?

La información preliminar señala que los presuntos responsables llegaron alrededor de las 20:00 horas a bordo de una camioneta azul y posteriormente ingresaron al domicilio.

Testimonios recabados en la zona indican que los atacantes vestían ropa similar a la militar y llevaban el rostro cubierto con pasamontañas . Antes de ingresar, habrían lanzado amenazas para después dirigirse directamente hacia el luchador.

Ante la situación, familiares de Darkness se refugiaron en el baño mientras se escuchaban varias detonaciones. Una vez que los agresores abandonaron el lugar, salieron y encontraron al luchador gravemente herido en el interior de la vivienda.

Paramédicos confirmaron el fallecimiento

Vecinos solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que elementos de seguridad y paramédicos acudieron al lugar.

Sin embargo, al revisar a Bernardo Federico Chalé Barea, los socorristas confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizar los procedimientos correspondientes.

Después del ataque, los responsables habrían escapado por la carretera federal con dirección a Nicolás Bravo. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas por estos hechos.

Luto en el ring

Tras confirmarse el homicidio, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo inició una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque.

La muerte de Darkness provocó reacciones dentro del entorno de la lucha libre, donde compañeros y aficionados comenzaron a lamentar la pérdida del gladiador.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades mantienen abiertas las diligencias para localizar a los responsables de un ataque ocurrido frente a la familia del luchador y que terminó con su muerte dentro de su propio domicilio.