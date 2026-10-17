Asesinan con arma blanca a un hombre en situación de calle en Gómez Palacio

Un hombre fue localizado sin vida durante la mañana del viernes 16 de octubre, en el exterior de un domicilio de la colonia Ampliación Bellavista, en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, donde presentó una herida producida por arma blanca en el cuello, por lo que las autoridades iniciaron una investigación por este homicidio.

La víctima fue identificada como Roque Aguilera Canales, de 62 años de edad , quien aparentemente vivía en situación de calle y se dedicaba a lavar vehículos en distintos puntos de la Zona Centro de Gómez Palacio, actividad mediante la cual obtenía recursos para subsistir.

El hallazgo ocurrió aproximadamente a las 08:00 horas, en el exterior de una vivienda ubicada sobre la calle Industrial de Nazas, donde dos personas acudieron para buscar a Roque y llevarle un recipiente con cobijas, sin imaginar que lo encontrarían sin vida.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Eva Jezmín, de 37 años, y Luis Enrique, de 26, llegaron al lugar y observaron que el hombre se encontraba tirado en el suelo, sobre un charco de sangre, por lo que de inmediato buscaron a uno de sus familiares que vive en un domicilio contiguo.

Fue así como Carlos Adrián, de 48 años de edad y hermano del fallecido, tuvo conocimiento de lo ocurrido y realizó el llamado al número de emergencias 911, solicitando la presencia de las autoridades para que tomaran conocimiento del hallazgo.

Minutos después, arribaron elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID), quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales y observaron que presentaba una herida punzopenetrante en el cuello, aparentemente provocada con un objeto punzocortante.

Finalmente, se dio intervención al personal de Servicios Periciales y al agente del Ministerio Público para las diligencias correspondientes, así como el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, mientras continúan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que Roque fue atacado e identificar a quien o quienes resulten responsables.