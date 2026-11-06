ASF denuncia a Talleres Gráficos ante la Fiscalía

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció a Talleres Gráficos de México ante la Fiscalía General de la República (FGR) debido a posibles irregularidades por más de 60 millones de pesos, reveló la periodista Nayeli Roldán.

Durante el programa de radio “Así las cosas”, junto a Gabriela Warkentin, Roldán detalló que lo anterior ocurrió en junio pasado,después de que la Auditoriía Superior detectó la entrega de 68 millones de pesos a una compañía sin alguna justificación.

“En 2024, mientras Talleres Gráficos de México era dirigido por Maribel Aguilera Cháirez, contrató a la empresa Conix Technologies mediante una adjudicación directa. En otras palabras, no hubo un concurso de por medio entre diferentes compañías, más bien eligió de forma directa a esa”, explicó.

Agregó que el dinero fue a cambio de chips encapsulados para automóviles y motocicletas, tarjetas pvc con chip y lectores de tecnología móvil, los cuales, hasta diciembre de 2025, continuaban en el almacén de Conix Technologies por órdenes de Talleres Gráficos.

‘SIGUEN EN EL PAÍS’

El Gobierno Federal presume que la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y los hermanos Hernández Casillas, involucrados en un escándalo de corrupción, no han escapado y siguen en México. Además, se descartó que el llamado “clan Taddei” “lave” dinero para grupos criminales.

Tras la difusión de contratos irregulares ligados a Guadalupe Taddei Zavala y los contratistas José Alfredo y Raymundo HernándezCasillas, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada si autoridades migratorias o del Gabinete de Seguridad han reportado una posible fuga.

-”¿Se supondría que siguen en México, que no han salido…?”, se le insistió.-”Sí, eso es lo que presumimos, pero bueno, que se revise la investigación”, respondió.