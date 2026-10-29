Así fue como 'El Mayo' Zambada 'cayó' en EU, según serie-documental de Netflix | Cronología

El pasado 25 de julio se cumplieron dos años desde que se anunció que uno de los capos más buscados, Ismael Zambada García "El Mayo", fue detenido en Estados Unidos tras arribar en una aeronave.

Aunque la noticia causó gran impacto en la prensa mexicana, lo que realmente sacudió al país fue el inicio de la guerra entre las facciones "Los Mayos" y "Los Chapitos" , ambas del Cártel de Sinaloa, por lo ocurrido con este personaje.

Según declaraciones, su arresto habría ocurrido luego de que Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo" Guzmán, engañara a su padrino Zambada, lo secuestrara y lo llevara al país vecino para "entregarlo".

Luego de algunas revelaciones en el caso y en medio de que "El Mayo" reciba su sentencia en Estados Unidos, Netflix estreno una serie-documental sobre los hechos ocurridos en el 2024.

¿Cómo cayó "El Mayo"? La cronología según Netflix

La serie-documental dirigida por Darren Foster y Miguel Fernández Flores va más allá de las investigaciones que ya se han hecho durante estos meses, en tres capítulos varias personalidades se sientan a revelar datos importantes.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención es la cronología que se relata , en la cual se incluyen algunas fechas exactas y momentos clave de la "caída".

La cronología inicia con los primeros "acercamientos" de Estados Unidos al capo para que convencerlo de entregarse, esto a través de su hijo Vicente Zambada Niebla "El Vicentillo", quien estaba detenido en aquel país.

Michael Ferrara, exfiscal estadounidense, dijo que buscaron establecer un canal de comunicación con Zambada, para ello habilitaron un sistema telefónico que permitía realizar llamadas cuando este considerara que existían condiciones de seguridad.

Aunque "El Vicentillo" había intentado persuadir a su padre de entregarse, "El Mayo" no aceptó ningún trato, por lo que se pasó a un "segundo plan".

Este intento ocurrió meses antes de su entrega en julio de 2024, y ha sido uno de los "descubrimientos" más relevantes de la investigación.

Posteriormente se desplegaría un plan por otra vía (Joaquín Guzmán López) para lograr "capturarlo".

2023

El 5 de enero Ovidio Guzmán López "El Ratón", hijo de Guzmán Loera, fue detenido en Culiacán, Sinaloa, durante un operativo militar.

Para el 15 de septiembre México lo extraditó a Estados Unidos, donde tenía acusaciones relacionadas con narcotráfico.

2024

El 23 de julio, según la información del Gobierno de México, se conoció que "El Ratón" estaba colaborando con las autoridades estadounideses.

Durante la tarde del 25 de julio, comenzó a trascender que Ismael "El Mayo" Zamabada y Joaquín Guzmán López fueron detenidos tras arribar en una aeronave privada a Santa Teresa, Nuevo México

El 31 de ese mismo mes, autoridades mexicanas solicitaron información a la Embajada de Estados Unidos sobre la participación de agencias de ese país en la detención.

Fue el 9 de agosto cuando el entonces embajador, Ken Salazar, dijo que ninguna agencia de su país había participado en ese operativo y que el hijo de "El Chapo" se entregó voluntariamente, mientras que Zambada "había sido trasladado en contra de su voluntad".

Al día siguiente (10 de agosto), el abogado de "El Mayo" compartió una carta atribuida al exfundador del Cártel de Sinaloa, donde cuenta a detalle cómo fue convocado a una reunión con Guzmán López y autoridades políticas, donde fue amagado, encapuchado y esposado para subirlo a la aeronave.

El 21 de agosto la Fiscalía General de la República giró una orden de aprehensión contra el hijo de "El Chapo" por su presunta responsabilidad en el secuestro de Zambada García ; además fue acusado de traición a la patria por entregar a un mexicano a autoridades extranjeras.

Para el 9 de septiembre comenzó la "guerra" entre los hijos de "El Mayo" y Guzmán Loera, la cual se ha extendido hasta estos meses del 2026.

El 13 de septiembre Ismael Zambada García fue llevado a Nueva York, donde compareció por primera vez ante un tribunal federal, ahí rechazó 17 cargos en su contra y ha esperado su sentencia, la cual podría ser condenarlo a la pena de muerte.

¿Cuándo estará disponible la serie-documental?

"La Caída de El Mayo" se estrenó este jueves 29 de octubre en Netflix, cuenta con tres capítulos de aproximadamente una hora cada uno y se mantendrá vigente por tiempo indeterminado.

Entre los principales entrevistados para este trabajo están: