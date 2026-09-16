Así fue el accidente aéreo donde murieron al menos tres trabajadores de la NBC cubriendo un choque

Durante la tarde-noche del martes 15 de septiembre, conductores de la NBC Los Ángeles informaron que al menos tres de sus compañeros perdieron la vida luego de sufrir un accidente aéreo mientras cubrían un choque.

Los hechos ocurrieron en la comunidad Chatsworth, cuando un equipo de esta televisora se dirigió hasta donde se encontraba un autobús y un vehículo siniestrados, mientras informaban la noticia, la aeronave habría presentado una falla y comenzó a perder el control.

Minutos después, perdieron la conexión con el estudio y posteriormente se estrellaron en un estacionamiento ubicado cerca de un centro de almacenamiento que se encuentra en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles.

Foto: Video en Redes Sociales

De inmediato un equipo de bomberos acudió a la zona, pues su caída provocó que se incendiara la aeronave y afectara a otros vehículos, por lo que comenzó una intensa movilización para detener el siniestro.

Tras la revisión preliminar, se informó que el helicóptero pertenecía a Angel City Air, quien brinda servicios de cobertura aérea para NBC4 y Telemundo 52.

El departamento de bomberos de Los Ángeles informó sobre el fallecimiento de tres personas , cuatro automóviles y dos contenedores afectados por el fuego.

Sobre los trabajadores de la NBC, sus compañeros dieron la noticia, confirmando lo que los cuerpos de emergencia habían anunciado.

Sin embargo, hasta el momento no se ha determinado la posible causa de por qué ocurrió este accidente.

Foto: Video en Redes Sociales

Así fue el accidente aéreo de NBC en plena transmisión

A través de redes sociales ha circulado un video en donde se observa el momento en que el helicóptero sufre el accidente y luego se estrella.

En los primeros minutos se escucha como la reportera se encuentra narrando los hechos del choque entre el autobús y el auto, sin embargo, casi al final la aeronave se aleja hacia otro punto y comienza a escucharse una alerta.

Pese a que no es tan claro el sonido, la mujer emite una expresión de susto y luego pregunta a control si pueden escucharla , en ese momento la cámara que está grabando se mueve abruptamente y luego se corta la transmisión justo en el momento en que se estrella.

Otros videos muestran como el fuego y las columnas de humo se extienden sobre la aeronave y los vehículos afectados, generando impresión en los internautas.