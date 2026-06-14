Así fue el accidente de helicóptero en el que murieron Oliver Tree y Gaspi en Brasil | VIDEOS

Una tragedia aérea sacudió la mañana de este domingo en Río de Janeiro, Brasil, luego de que dos helicópteros colisionaran en pleno vuelo y se desplomaran en distintos puntos de la zona de Recreio dos Bandeirantes. El accidente dejó un saldo de seis personas fallecidas, entre ellas el cantante estadounidense Oliver Tree y el creador de contenido argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi.

La caída de las aeronaves provocó incendios y una intensa movilización de cuerpos de emergencia, mientras que varios videos grabados por testigos comenzaron a difundirse rápidamente en redes sociales.

Motociclista captó las consecuencias del accidente

Uno de los videos más compartidos fue grabado por un motociclista que circulaba por las calles de Recreio dos Bandeirantes poco después del choque. Las imágenes muestran una gran columna de humo negro elevándose sobre la zona del desastre y una enorme bola de fuego entre los restos de una de las aeronaves.

En el sitio también se observan las llamas consumiendo vehículos estacionados, luego de que uno de los helicópteros cayera sobre un predio cercano a un distribuidor de automóviles eléctricos.

Otros habitantes del sector también grabaron el humo y las llamas que eran visibles desde distintos puntos del barrio.

Oliver Tree y Gaspi estaban en Brasil por motivos distintos

Oliver Tree se encontraba en Brasil como parte de una gira internacional y días antes había compartido imágenes de su estancia en el país sudamericano. El artista tenía previsto continuar con una serie de presentaciones en Europa durante las próximas semanas.

Por su parte, Gaspi, de 23 años, se había convertido en uno de los youtubers más populares de Argentina gracias a sus videos de humor y entrevistas callejeras. Entre las víctimas también se encontraba el director audiovisual argentino Lucas Vignale, quien había publicado recientemente fotografías desde Río de Janeiro.

Investigan las causas de la colisión

Tras el accidente, especialistas de la Fuerza Aérea Brasileña comenzaron con las investigaciones para determinar cómo ocurrió la colisión entre las dos aeronaves.

De manera preliminar, medios brasileños reportaron que uno de los helicópteros involucrados presuntamente operaba como servicio de taxi aéreo sin contar con la licencia correspondiente y que además tenía pendiente una revisión de mantenimiento.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades continúan con el proceso de identificación oficial de las víctimas y con el análisis de las evidencias para esclarecer las circunstancias que derivaron en una de las tragedias aéreas más impactantes registradas recientemente en Río de Janeiro.