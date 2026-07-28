Así fue el terremoto de 7.1 en Japón que dejaría varias personas muertas y heridas | VIDEO

Durante las primeras horas de este martes 28 de julio (horario de México) la prfectura de Kumamoto, al sur de Japón, vivió un nuevo terremoto, dejando personas heridas y fallecidas, así como afectaciones en la infraestructura de varios inmuebles.

El siniestro tuvo una magnitud de 7.1 , aunque a muchos estaban fuera de un lugar cuando esto ocurrió, hay otros que quedaron atrapados en plazas, sus casas u otros lugares.

Una explosión se generó al interior de un centro comercial, en donde de inmediato acudieron los cuerpos de emergencia para atender el hecho, evacuando a quienes se encontraban atrapados, unos 30 empleados, y salvaguardándolos por las réplicas.

Hasta el momento no hay un número determinado de víctimas mortales o heridas , sin embargo, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, dijo que se mantienen evaluando el alcance.

Cadenas como CNN asegura que un hospital con capacidad para 400 camas, en Kumamoto, está "al límite de su capacidad" y suspensió sus hospitalizaciones programadas para poder atender a las personas afectadas.

También, se reportó que luego de este terremoto, ocurrió otro de magnitud 4.1 durante la madrugada del miércoles (hora de Japón).

Crédito: Redes Sociales.

Así fue el terremoto en Japón

Tras el hecho, varios videos han sido difundidos en redes sociales , donde se aprecia el momento exacto en que este siniestro se originó.

Uno de los primeros ocurre en un supermercado, los artículos de los estantes comienzan a caerse, mientras que la luz falla y las personas que se encuentran al interior buscan cómo resguardarse.

Otro ofrece una vista panorámica de una zona de edificios y estacionamiento, en los primeros segundos del videos se observa un fuerte estruendo y el movimiento constante de dos torres. También, como las unidades de transporte público y particular se detienen al sentir el movimiento.

Asimismo, se publicó otro donde se observa un complejo de casas y al fondo unas montañas, las cuales habrían colapsado con el movimiento y se generó una densa capa de humo.

En una plaza comercial se observa a las personas correr para protegerse, mientras que algunos locales y presentaban daños.

Afuera de los estacionamientos se podían observar varios vehículos dañados por estructuras metálicas y de concreto que se desprendieron de los inmuebles cercanos.

En una oficina, con decenas de empleados, también se pudo observa el momento exacto en que el terremoto se presentó. Esto generó que todos se escondieran abajo e sus escritorios, mientras que algunas cosas se caían y el movimiento pasaba.

Alerta por más temblores

De acuerdo a las autoridades de Kumamoto, se prevé que continúen las réplicas y temblores en las próximas horas , por lo que los habitantes deberán estar preparados por cualquier siniestro.

Japón es uno de los países que se asienta sobre el llamado "Anillo de Fuego", una de las zonas sísmicas más activas en todo el mundo, por lo que sufre terremotos con frecuencia.