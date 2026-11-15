Así fue la exigente segunda etapa de la Titan Desert México 2026 por los caminos de Durango

La segunda etapa de la Titan Desert México 2026 elevó considerablemente el nivel de exigencia y ofreció uno de los primeros grandes desafíos para los participantes. Más de 200 ciclistas partieron desde Nombre de Dios con destino al ejido La Casita para afrontar un recorrido de 90 kilómetros que combinó caminos rurales, valles, cauces naturales y sectores de montaña en una jornada marcada por el desgaste físico y técnico.

Tras una primera jornada más accesible, el trazado comenzó a endurecerse desde los primeros kilómetros. La salida permitió un ritmo elevado, pero pronto aparecieron tramos con una ganancia progresiva de altitud que obligaron al pelotón a administrar esfuerzos. La propia organización había anticipado que esta sería la etapa en la que llegarían las primeras dificultades importantes de la competencia.

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Aumentando la dificultad

La ruta permitió a los participantes descubrir escenarios distintos a los observados en el arranque de la prueba. Los corredores avanzaron entre vegetación, arroyos y caminos que poco a poco se acercaron a la zona serrana, mostrando una transición constante entre valles abiertos y terrenos de mayor altitud, donde el reto físico comenzó a hacerse más evidente.

Uno de los momentos clave del recorrido llegó después de superar el ecuador de la etapa. Los ciclistas bordearon el Arroyo La Estanca antes de internarse en una sección boscosa donde enfrentaron una de las subidas más duras del día. Ese ascenso representó uno de los puntos decisivos de la jornada antes de alcanzar la parte más alta del recorrido.

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Uno de los circuitos más demandantes

La etapa acumuló 1,935 metros de desnivel positivo y puso a prueba la resistencia de los competidores con ascensos prolongados y descensos que exigieron concentración constante. Aunque el recorrido contempló distintos tipos de terreno, la combinación de altitud, distancia y cambios de ritmo convirtió la jornada en una de las más demandantes del programa.

El arribo al ejido La Casita puso fin a la segunda jornada de competencia y dejó al pelotón con dos etapas recorridas dentro de una ruta total de 361 kilómetros. Después de atravesar valles, cauces naturales, zonas boscosas y sectores de montaña, los participantes completaron un recorrido que comenzó a perfilar el desgaste acumulado de la prueba antes de afrontar los desafíos que esperan en la recta final de la Titan Desert México 2026.