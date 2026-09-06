Así fue la explosión de pirotecnia que dejó 10 muertos y 64 heridos en feria patronal | VIDEO

Una nueva tragedia con pirotecnia se ha registrado en México, pues mientras decenas de personas se encontraban en una feria patronal de la Virgen de la Luz, la explosión de estos artefactos dejó al menos 10 muertos y 64 heridos.

Los hechos ocurrieron durante la noche del sábado 5 de septiembre , cuando las personas se concentraron en inmediaciones de del tempo de Santa María Canchesdá, en Temascalcingo, Estado de México.

Según la información que trascendió en medios locales, mientras se encontraban celebrando, material pirotécnico que estaba almacenado en un inmueble -contiguo a la iglesia- se detonó y comenzó generar fuego en el lugar.

Asimismo, la explosión provocó que el techo y una barda aledañas colapsara , provocando que varias personas quedaran entre los escombros.

De inmediato llamaron al número de emergencias, lo que generó una intensa movilización de unidades de bomberos y Protección Civil. Sin embargo, mientras esto ocurría decenas de personas huían del sitio para salvar su vida.

Al arribar, se determinó que ocho víctimas mortales perdieron la vida en el lugar, mientras que otra más murió mientras recibía atención médica.

Las personas heridas están siendo atendidas en diferentes instituciones médicas, esperando una actualización de su diagnóstico.