Así llegó ‘El Mayo’ Zambada a EU; revelan FOTOS nunca vistas del capo tras su captura

A casi dos años de uno de los episodios que más impactó al crimen organizado en México, salieron a la luz fotografías inéditas que muestran el momento exacto en que Ismael "El Mayo" Zambada descendió de la aeronave que lo trasladó a Estados Unidos, junto con Joaquín "El Güero" Guzmán López.

Las imágenes, difundidas por el medio Pie de Nota y retomadas por diversos medios nacionales, ofrecen por primera vez un registro visual de la llegada de ambos al aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México, el 25 de julio de 2024, minutos antes de que fueran detenidos por autoridades estadounidenses.

El material se dio a conocer luego de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmara la donación de la aeronave utilizada en el traslado, lo que volvió a colocar el caso en el centro de la conversación pública.

Fotos muestran el momento del arribo

Las imágenes muestran cómo tanto "El Mayo" Zambada como Joaquín Guzmán López bajaron de la avioneta sin esposas ni ataduras visibles, un detalle que por meses fue motivo de especulación.

En una de las fotografías aparece Guzmán López descendiendo con una playera negra de manga larga y pantalón de mezclilla azul, mientras es sujetado del brazo por un hombre cuyo rostro fue ocultado.

A su alrededor se distinguen varias personas con vestimenta formal y otros con insignias de corporaciones oficiales, además de un agente que porta un arma corta en la cintura.

Foto: Pie de Nota.

La segunda imagen muestra a Ismael Zambada bajando por la escalerilla del avión Beechcraft King Air, con la matrícula N287KA. El líder del Cártel de Sinaloa viste una playera tipo polo azul y es auxiliado por tres hombres mientras otro permanece observando desde la parte superior de la aeronave.

De acuerdo con la información publicada por Pie de Nota, ambos fueron arrestados únicamente después de pisar territorio estadounidense.

Foto: Pie de Nota.

Avión también fue modificado antes del operativo

Además de las fotografías, Pie de Nota publicó videos del interior y exterior de la aeronave utilizada durante el traslado, en los que incluso pueden observarse sellos colocados posteriormente por el FBI.

El medio también dio a conocer que el avión fue modificado antes del operativo mediante el cual "El Mayo" terminó en manos de las autoridades de Estados Unidos, lo que forma parte de las investigaciones del caso.

Presunto secuestro de “El Mayo”

Las investigaciones y documentos judiciales conocidos hasta ahora apuntan a que Ismael Zambada habría sido llevado con engaños a una reunión en el rancho Santa Julia, ubicado en las inmediaciones de Culiacán.

El supuesto encuentro tenía como objetivo resolver un conflicto relacionado con la Universidad Autónoma de Sinaloa; sin embargo, una vez dentro del inmueble, habría sido sometido por varios hombres que lo privaron de la libertad.

Posteriormente fue trasladado en una camioneta hasta una pista de aterrizaje en Campo Berlín, donde abordó la aeronave con destino a Estados Unidos.

La versión señala que durante el vuelo permaneció asegurado a uno de los asientos mediante abrazaderas y que incluso habría ingerido una bebida con sedantes antes de aterrizar en Nuevo México.

Estos hechos respaldan la hipótesis de que el capo llegó a territorio estadounidense contra su voluntad, situación que posteriormente fue considerada como un secuestro por las autoridades mexicanas.

FGR mantiene abierta una investigación

Tras conocerse los hechos, la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación por diversos delitos, entre ellos secuestro, privación ilegal de la libertad, vuelo ilícito, uso indebido de instalaciones aéreas, violaciones a la legislación migratoria y aduanera, homicidio y traición a la patria.

Como parte de las diligencias se realizaron más de un centenar de actuaciones ministeriales, incluidos peritajes en el aeropuerto de Santa Teresa con autorización del gobierno estadounidense.

Asimismo, el cateo realizado en el rancho Santa Julia permitió localizar rastros de sangre de Melesio Cuén Ojeda, evidencia que contradijo la versión inicial presentada por la Fiscalía de Sinaloa sobre la muerte del político y derivó en cambios dentro de esa institución.

Las sentencias ya tienen fecha

Mientras la investigación en México continúa abierta, en Estados Unidos tanto Ismael "El Mayo" Zambada como Joaquín "El Güero" Guzmán López ya alcanzaron acuerdos de culpabilidad con el Departamento de Justicia.