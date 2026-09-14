Así lucen 'La Mataviejitas' y 'La Narcosatánica' tras aparecer en video de diputada del PVEM | VIDEO

México tiene decenas de casos de criminales, sin embargo, dos de estos han impactado tras conocerse que las protagonistas son mujeres. Hablamos de Juana Barraza y Sara Aldrete, mejor conocidas como "La Mataviejitas" y "La Narcosatánica".

Aunque ambos hechos ocurrieron con mucha distancia, se han quedado en la memoria de los mexicanos por lo atroz de las escenas : adultas mayores siendo asesinadas para robar sus pertenencias; mientras que en el otros decenas de personas secuestradas, asesinadas y mutiladas para realizar rituales.

Tanto Juana como Sara, fueron vistas por última vez en televisión nacional cuando fueron presentadas antes la autoridades, y después por los documentales que se hicieron de sus casos en Netflix y Prime Video.

Sin embargo, este fin de semana causó impacto que una diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) las entrevistara durante la entrega de apoyos en prisión.

El encuentro con la diputada del PVEM

El video donde aparecen ambas reclusas fue difundido en las redes sociales de Rebeca Peralta , diputada local de la Ciudad de México, en donde primero aparece explicando que se encuentran en el Centro de Reinserción de Tepepan para entregar apoyos a quienes se encuentran en este lugar.

Manifestó que se tratan de productos de higiene personal como: champú, papel higiénico, toallas sanitarias, pasta dental, crema; así como sandalias que les donaron y algunas sillas de ruedas y aparatos auditivos.

En la fila para la entrega se encontraban Barraza y Aldrete, a quienes entrevistaron tras haber recibido estos productos.

"Le doy las gracias a la diputada por los apoyos que nos dan siempre y siempre nos ha apoyado, nunca nos ha dejado, siempre está al pendiente de nosotros", dice Juana.

"Como siempre licenciada, muchísimas gracias por todo y gracias por la silla. La voy a utilizar porque la necesito", agrega Sara.

Así lucen "La Mataviejitas" y "La Narcosatánica"

Además de este video en el que aparecen, la Peralta posteó en sus redes sociales una fotografía con ambas en donde están haciendo entrega de la silla de ruedas y los productos.

Juana sigue con el cabello corto, sin embargo, a diferencia de hace 20 años cuando fue detenida, tiene bastantes canas y su cara ahora luce con más arrugas. Apenas puede caminar, por ello le fue entregada la silla de ruedas.

Este 2026 cumplirá 69 años y tiene una sentencia de 759 años de prisión.

En cuanto a Sara, aún puede caminar sin problema, sin embargo, también le fue otorgada una silla para que puedan continuar con su vida dentro del penal. Su cabello es largo y de dos tonalidades, una rubia y la otra blanca por las canas. Cuando fue detenida en 1989 tenía 24 años de edad y este año cumplió 61.

A comparación de Barraza, Aldrete solo tendrá que purgar una pena de 64 años de prisión por delitos de homicidio, asociación delictuosa y inhumación clandestina.