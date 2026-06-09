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Mundial 2026

Así puedes crear tu estampita del Mundial 2026 en línea | Tutorial

¿Aún no tienes tu estampita mundialista? ¡Aprovecha este paso a paso para unirte a la tendencia!

Así puedes crear tu estampita del Mundial 2026 en línea | Tutorial

Así puedes crear tu estampita del Mundial 2026 en línea | Tutorial

FERNANDA GALARZA
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Faltan dos días para que el Mundial 2026 realizado en México, Estados Unidos y Canadá comience, sin embargo, el furor por esta fiesta deportiva inició desde hace semanas. 

Entre todo el contenido y productos que se han generado del evento, las estampitas mundialista son de las más solicitadas, pues todos quieren realizar una personalizada y presumir en sus redes sociales. 

Si tu también eres de las personas que quieren una pero no saben cómo hacerla, a continuación te presentamos el paso a paso de dos alternativas. 

Te puede interesar: Álbum Mundial 2026 virtual: así puedes obtenerlo y llenarlo GRATIS | Paso a paso

Estampita oficial con Panini 


Una de las alternativas más populares para crear tu estampita es a través de la página oficial de Coca-cola en colaboración con Panini. 


Para ello, deberás seguir los siguientes pasos:


    

  • Ingresa a la página de Coca-cola Panini 
    • 

  • Deberás iniciar sesión con un correo electrónico
    • 

  • Una vez ue estés dentro, toma o sube una selfie a la plataforma y selecciona tu país
    • 

  • Decórala a tu gusto y luego descárgala
    • 



Extra: si hace este paso y tienes el álbum virtual, te darán un código para canjear un sobre de estampas digitales y seguir llenándolo 


Plantillas de CapCut


La famosa plataforma para editar videos tiene su propia plantilla para convertirte en un jugador del mundial, lo único que tienes que hacer es: 


    

  • Descarga la aplicación en tu celular
    • 

  • Abre la app y busca en efecto o plantillas "tarjeta del mundial"
    • 

  • Te mostrará varias, elige la que más te guste y sube tu fotografía (de preferencia sin fondo, aunque algunas plantillas se los quita)
    • 

  • Ingresa tus datos en la plantilla, como tu nombre, edad, estatura u otro
    • 

  • Ajusta el tamaño en la plantilla y luego exporta tu estampa
    • 



¡Listo! Así podrás unirte a la tendencia mundialista y tener tu estampita antes de que sea la inauguración. 


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: tutorial Panini Mundial 2026 estampita mundialista 0, paso, Mundial, estampita

               

                
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