Así puedes crear tu estampita del Mundial 2026 en línea | Tutorial
Faltan dos días para que el Mundial 2026 realizado en México, Estados Unidos y Canadá comience, sin embargo, el furor por esta fiesta deportiva inició desde hace semanas.
Entre todo el contenido y productos que se han generado del evento, las estampitas mundialista son de las más solicitadas, pues todos quieren realizar una personalizada y presumir en sus redes sociales.
Si tu también eres de las personas que quieren una pero no saben cómo hacerla, a continuación te presentamos el paso a paso de dos alternativas.
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Estampita oficial con Panini
Una de las alternativas más populares para crear tu estampita es a través de la página oficial de Coca-cola en colaboración con Panini.
Para ello, deberás seguir los siguientes pasos:
- Ingresa a la página de Coca-cola Panini
- Deberás iniciar sesión con un correo electrónico
- Una vez ue estés dentro, toma o sube una selfie a la plataforma y selecciona tu país
- Decórala a tu gusto y luego descárgala
Extra: si hace este paso y tienes el álbum virtual, te darán un código para canjear un sobre de estampas digitales y seguir llenándolo
Plantillas de CapCut
La famosa plataforma para editar videos tiene su propia plantilla para convertirte en un jugador del mundial, lo único que tienes que hacer es:
- Descarga la aplicación en tu celular
- Abre la app y busca en efecto o plantillas "tarjeta del mundial"
- Te mostrará varias, elige la que más te guste y sube tu fotografía (de preferencia sin fondo, aunque algunas plantillas se los quita)
- Ingresa tus datos en la plantilla, como tu nombre, edad, estatura u otro
- Ajusta el tamaño en la plantilla y luego exporta tu estampa
¡Listo! Así podrás unirte a la tendencia mundialista y tener tu estampita antes de que sea la inauguración.