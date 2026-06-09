Así puedes crear tu estampita del Mundial 2026 en línea | Tutorial

Faltan dos días para que el Mundial 2026 realizado en México, Estados Unidos y Canadá comience, sin embargo, el furor por esta fiesta deportiva inició desde hace semanas.

Entre todo el contenido y productos que se han generado del evento, las estampitas mundialista son de las más solicitadas, pues todos quieren realizar una personalizada y presumir en sus redes sociales.

Si tu también eres de las personas que quieren una pero no saben cómo hacerla, a continuación te presentamos el paso a paso de dos alternativas.

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Estampita oficial con Panini

Una de las alternativas más populares para crear tu estampita es a través de la página oficial de Coca-cola en colaboración con Panini.

Para ello, deberás seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página de Coca-cola Panini

Deberás iniciar sesión con un correo electrónico

Una vez ue estés dentro, toma o sube una selfie a la plataforma y selecciona tu país

Decórala a tu gusto y luego descárgala

Extra: si hace este paso y tienes el álbum virtual, te darán un código para canjear un sobre de estampas digitales y seguir llenándolo

Plantillas de CapCut

La famosa plataforma para editar videos tiene su propia plantilla para convertirte en un jugador del mundial, lo único que tienes que hacer es:

Descarga la aplicación en tu celular

Abre la app y busca en efecto o plantillas "tarjeta del mundial"

Te mostrará varias, elige la que más te guste y sube tu fotografía (de preferencia sin fondo, aunque algunas plantillas se los quita)

Ingresa tus datos en la plantilla, como tu nombre, edad, estatura u otro

Ajusta el tamaño en la plantilla y luego exporta tu estampa