Así puedes solicitar un aparato funcional gratuito en Durango

Aparatos funcionales como sillas de ruedas, andaderas, bastones y muletas pueden ser solicitados por personas que así lo requieran o para beneficio de algún familiar en Durango capital.

El DIF Municipal realiza este tipo de entregas de aparatos funcionales de manera mensual y gratuita, lo que representa un cambio en la vida diaria de quienes los reciben.

La directora del DIF, María Elena González Rivera, comentó que estos dispositivos no solo atienden una necesidad médica o física, sino que impactan directamente en la autonomía, seguridad y bienestar de las personas.

Las personas podrán desplazarse con mayor facilidad dentro de sus hogares, reincorporarse a sus actividades cotidianas y reducir la dependencia de terceros.

“En el caso de las sillas de ruedas, facilitan la movilidad de personas con discapacidad o movilidad reducida, permitiéndoles acceder a espacios públicos, acudir a consultas médicas o incluso integrarse a actividades laborales o sociales”.

Explicó que las andaderas y andaderas tipo rollator brindan estabilidad y confianza, especialmente a adultos mayores, ayudando a prevenir caídas.

¿Cómo puedes solicitar un aparto funcional gratuito?

La directora reiteró que el beneficio es para toda la familia , porque evita gastos que en muchos casos resultan difíciles de cubrir, además de reducir cargas físicas, económicas y emocionales.