Así puedes solicitar un aparato funcional gratuito en Durango
Aparatos funcionales como sillas de ruedas, andaderas, bastones y muletas pueden ser solicitados por personas que así lo requieran o para beneficio de algún familiar en Durango capital.
El DIF Municipal realiza este tipo de entregas de aparatos funcionales de manera mensual y gratuita, lo que representa un cambio en la vida diaria de quienes los reciben.
La directora del DIF, María Elena González Rivera, comentó que estos dispositivos no solo atienden una necesidad médica o física, sino que impactan directamente en la autonomía, seguridad y bienestar de las personas.
Las personas podrán desplazarse con mayor facilidad dentro de sus hogares, reincorporarse a sus actividades cotidianas y reducir la dependencia de terceros.
“En el caso de las sillas de ruedas, facilitan la movilidad de personas con discapacidad o movilidad reducida, permitiéndoles acceder a espacios públicos, acudir a consultas médicas o incluso integrarse a actividades laborales o sociales”.
Explicó que las andaderas y andaderas tipo rollator brindan estabilidad y confianza, especialmente a adultos mayores, ayudando a prevenir caídas.
¿Cómo puedes solicitar un aparto funcional gratuito?
La directora reiteró que el beneficio es para toda la familia, porque evita gastos que en muchos casos resultan difíciles de cubrir, además de reducir cargas físicas, económicas y emocionales.
Los aparatos se pueden solicitar al 072, en las oficinas del DIF en El Huizache o en Dolores del Río, únicamente presentando un diagnóstico médico; también pueden comunicarse a los teléfonos 618 137 8625 y 618 137 8629.