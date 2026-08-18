Así puedes vivir GRATIS en esta paradisíaca isla de Hawái: estos son los requisitos

¿Te imaginas cambiar por unos meses la rutina de todos los días por la vida en una isla de Hawái? ¡Pues esta posibilidad está más cerca de lo que parece! Un santuario de animales abrió una convocatoria para recibir voluntarios y ofrece alojamiento gratuito a cambio de colaborar con el cuidado de cerdos rescatados.

Se trata de Selah’s Pig Sanctuary, una organización sin fines de lucro ubicada en Keaau, en la Isla Grande de Hawái, Estados Unidos, que busca personas interesadas en formar parte de las actividades del refugio.

¡Pero espera! Antes de empezar a hacer las maletas hay que considerar varias cuestiones, como que no se trata de unas vacaciones completamente gratuitas.

¿De qué trata la convocatoria?

Quienes sean seleccionados deberán dedicar alrededor de 20 horas a la semana a diferentes actividades dentro del santuario. A cambio, podrán vivir dentro de las instalaciones sin pagar alojamiento durante el periodo establecido.

La oportunidad está dirigida a personas que realmente tengan interés por el cuidado de los animales, y sobre todo que estén dispuestas a involucrarse en tareas cotidianas del refugio.

¿Qué tendrás que hacer si eres seleccionado?

Aunque tener la posibilidad de vivir en Hawái puede sonar como un sueño, la estancia implica cumplir con varias responsabilidades.

Los voluntarios deberán ayudar principalmente con el cuidado de los cerdos que han sido rescatados y permanecen bajo protección del santuario.

Entre las actividades que tendrán que realizar se encuentran alimentar a los animales tanto por la mañana como por la tarde, cambiar su agua y mantener limpios los espacios donde viven.

En general, las tareas incluyen:

Alimentar a los cerdos.

Cambiar el agua de los animales.

Limpiar los corrales.

Apoyar con el mantenimiento del santuario.

Participar en el cuidado diario de los animales.

No es necesario tener experiencia previa para poder participar, pues el santuario contempla una capacitación para que los voluntarios sepan las laboras que deberán hacer.

Sin embargo, el santuario busca personas responsables, comprometidas y, sobre todo, que disfruten estar con animales.

Así sería vivir dentro del santuario

Algo peculiar de la convocatoria es que los voluntarios no solo acudirán unas horas al refugio, sino que vivirán dentro de las instalaciones.

El alojamiento es en una cabaña dentro del santuario, con servicios básicos como electricidad e incluso conexión a internet.

Las estancias contempladas van desde mediados de agosto hasta finales de diciembre de 2026, por lo que aquellos que apliquen deberán tener disponibilidad para permanecer en Hawái en el periodo correspondiente.

Además, como el voluntariado es de aproximadamente 20 horas semanales, el resto del tiempo puede aprovecharse para conocer la isla, y disfrutar la experiencia de vivir en Hawái.

¿Cuáles son los requisitos?

Si ya estás pensando en buscar un vuelo a Hawái, primero tendrás que asegurarte de cumplir con las condiciones establecidas por el santuario.

El requisito principal está relacionado con la edad, pues los participantes deben tener 18 años o más al momento de mudarse al lugar.

Además, es necesario cumplir con una serie de requisitos:

Tener disponibilidad para colaborar 20 horas a la semana.

para colaborar 20 horas a la semana. Mostrar interés por el bienestar de los animales.

por el bienestar de los animales. Tener disposición para realizar las tareas asignadas.

para realizar las tareas asignadas. Respetar las normas establecidas dentro del santuario.

establecidas dentro del santuario. Tener recursos económicos para los gastos personales y de traslado.

¿Qué gastos tendrás que pagar?

Aunque el alojamiento es gratuito, el resto del viaje no lo es. Los voluntarios tendrán que hacerse cargo de los gastos para llegar hasta Hawái, además de su manutención y otros gastos personales que puedan surgir durante la estancia.

Es decir, el santuario no da un sueldo por las horas de trabajo realizadas, la compensación solo es el alojamiento gratuito.

Por ello, quienes quieran participar deben tener solvencia económica para mantenerse durante su estancia.

¿Cómo puedes postularte?

Si luego de conocer los detalles aún quieres postularte, puedes solicitar participar directamente en la convocatoria de Selah’s Pig Sanctuary.

En el proceso de postulación se puede consultar la información sobre las fechas disponibles, así como las condiciones del alojamiento.