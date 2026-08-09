Así reaccionan usuarios al 'coquetearle' a Emma Coronel en vivo y enterarse quién es | VIDEO

El nombre de Emma Coronel volvió al ojo público, luego de que se diera a conocer que ha empezado un nuevo pasatiempo en redes sociales: las transmisiones en vivo.

La exreina de belleza se ha mantenido activa en internet luego de que fue liberada de prisión en septiembre de 2023 y comenzó a trabajar en diversos proyectos, ya sea como modelo o como influencer.

En sus redes sociales mantiene casi un millón de seguidores , sin embargo, TikTok es una de sus plataformas favoritas y donde ha podido convivir con sus fans.

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Aunque suele hablar de muchas cosas en estos videos en vivo, generalmente evita todo lo que tenga que ver con su pasado, incluso recientemente habrían captado el momento en que se “asusta” luego de que tuviera interacción con unos hombres presuntamente armados.

También en algunas transmisiones ha surgido el “coqueteo” por parte de algunos usuarios y creadores de contenido de otros país, pero la sorpresa llega cuando estos se enteran quién es.

Así coquetean y reaccionan los usuarios ante Emma Coronel

Los videos sobre estas interacciones se han vuelto muy viral, sobre todo por la reacción de los usuarios cuando sus seguidores le informan quién es la mujer de la transmisión.

Uno de los primeros que vivió esto fue David Flow, un influencer hondureño, que al interactuar con Emma le hace preguntas sobre cómo está, qué hace y hasta si es soltera o no.

En un momento de la plática él le cuestiona de dónde es y ella le dice que de California, Estados Unidos, por lo que David le dice que pensaba que le iba a decir que le daría “los papeles”.

“-Cuando me habló inglés dije ‘ay, aquí ya tengo los papeles’ -No ando dando papeles ahorita”.

Durante la transmisión le sigue preguntando cosas y en un momento él empieza a leer su chat en donde le avisan que Emma es la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Ahí David se pone nervioso y dice “yo tengo novio, ya me gustan los hombres”, mientras sigue leyendo los comentarios y Coronel comienza a reírse de lo que le dice.

Quien grabó ese momento, compartió el video en su perfil de TikTok y los comentarios no se hicieron esperar, asegurando que David estaba “sudando frío” y “hasta la dejó de seguir".

La misma situación ha ocurrido con otros creadores e influencer , otro que se suma a la lista es “Supremo” a quien le escribieron que “volara alto” cuando estaba con ella en el live.

“Seguro te escriben porque quieren que seas piloto”, bromeó Emma.