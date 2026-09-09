Así reaccionó Scarlett Camberos a su nominación al Balón de Oro de France Football | VIDEO

La delantera Scarlett Camberos, figura del América Femenil y de la Selección Mexicana, hizo historia al convertirse en la primera futbolista de la Liga MX Femenil nominada al prestigioso Balón de Oro 2026 de France Football. La atacante confesó haber recibido la noticia con absoluta sorpresa mientras realizaba su rutina matutina. "Obviamente no sabía. Creo que me estaba lavando los dientes cuando empecé a ver mensajes de felicitación de mi representante", declaró.

Tuvo que explicarle a sus seres queridos

Entre risas e incredulidad, Camberos detalló el curioso momento en que compartió la novedad con su entorno familiar. Al comunicarse con su madre, tuvo que aclararle la trascendencia del premio al que aspiraba, provocando una simpática conversación que se volvió viral.

"Le dije: 'Ma, creo que me nominaron para el Balón de Oro'. Ella me preguntó si era algo de la Concacaf y tuve que explicarle que se trataba de ese premio que todos los años gana Messi", relató la delantera.

Esta distinción llega tras un período de sobresaliente rendimiento deportivo en el balompié mexicano y continental. La atacante consolidó su rol fundamental en América durante la conquista del torneo Clausura y el cetro en la W Champions Cup de la Concacaf, destacando también bajo la conducción de Pedro López en el Tri. Asimismo, el Club América Femenil fue nominado como Mejor Equipo del Mundo, consolidando el proyecto.

El listado global sitúa a la seleccionada nacional al lado de destacadas figuras internacionales como Alexia Putellas, Claudia Pina y Caroline Weir. La inclusión de la goleadora en esta nómina marca un precedente inédito para el balompié femenil mexicano, al colocar por primera vez a una representante de la liga local en la máxima vitrina individual del fútbol.

Mantiene los pies en la tierra

A pesar de la trascendencia de este hito, Camberos mantiene humildad respecto a su evolución en el terreno de juego. Afirmó que la candidatura le otorga un impulso anímico fundamental.

"Siento que ni he llegado a mi potencial como jugadora y todavía tengo mucho por crecer y aprender. Me viene como una motivación extra para seguir haciendo las cosas bien y ser ambiciosa", expresó.

Finalmente, la referente crema dedicó el logro a la afición que apoya al club. Sostuvo que la nominación resulta del esfuerzo colectivo: "Esta nominación no se hace sin ustedes, sin su apoyo de venir a todos los partidos. Se agradece mucho y por favor sigan apoyándonos", concluyó.