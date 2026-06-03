Así se vio la tromba que ‘azotó’ a Guadalupe Victoria este miércoles 3 de junio | VIDEO

La temporada de lluvias llegó a México desde hace varias semanas, y conforme pasan los días, cada vez se sienten con mayor fuerza. En el caso de Durango, algunos municipios han resentido estas condiciones, y este miércoles 3 de junio fue el turno de Guadalupe Victoria, que durante las primeras horas del día registró una repentina tromba que trajo consigo también fuertes rachas de viento.

Tal como había previsto el pronóstico, este miércoles el clima en el estado de Durango estaría marcado por precipitaciones de diversa intensidad, que incluso serían intensas en algunas zonas de la entidad.

De acuerdo con el pronóstico, este miércoles el estado de Durango tenía probabilidad de intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, sobre todo en la región de noreste, este y sur de la entidad.

Estas condiciones serían causadas por una circulación ciclónica, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en el noroeste de México, e inestabilidad atmosférica, y podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y la posibilidad de caída de granizo.

Tromba ‘azota’ a Guadalupe Victoria

Tal como señalaba el pronóstico, desde las primeras horas de este miércoles se comenzaron a registrar precipitaciones de diversa intensidad en el estado de Durango. Uno de los municipios afectados fue Guadalupe Victoria. Sin embargo, la intensidad de las lluvias tomó por sorpresa a muchos, pues la tromba llegó de manera repentina y fuerte en el municipio.

A través de redes sociales, Víctor Hugo Randeles, titular del área de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Durango, compartió un video en el que se logran observar las condiciones registrada la mañana de este miércoles en Guadalupe Victoria.

En el video se logra observar la intensidad de la lluvia, que llegó acompañada de rachas de viento muy fuertes, e incluso granizo.

Randeles añadió en su publicación que incluso, debido a la intensidad y la combinación de estos factores, algunos sectores habitacionales reportaron problemas de intrusión de agua en viviendas.

Además, en otros video compartidos por usuarios de redes sociales, se logra ver cómo un arroyo en la ciudad logró desbordarse en algunas zonas, debido a la cantidad de agua que llevó por la tromba.