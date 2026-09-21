Así se vivió el Corsetry Showroom: diseño, experiencias y talento duranguense

La escena de la moda local vivió un encuentro único con la realización del Corsetry Showroom, un evento que reunió a amantes del diseño, el estilo y las propuestas artesanales.

En un ambiente dinámico que se extendió a lo largo de toda la tarde en Elephant Pink, las asistentes disfrutaron de una experiencia completa mientras descubrían las creaciones de Ena Atelier, marca mexicana de Alta Costura reconocida por confeccionar prendas únicas mediante técnicas artesanales.

CORSETRY: ESENCIA FEMENINA

La diseñadora duranguense Jimena Rague presentó su colección completa, destacando una selección especial de corsets en diversas siluetas, colores y tallas que forman parte de la colección permanente Corsetry by Ena Atelier.

Fiel a su sello distintivo, la firma de Rague volvió a plasmar esa esencia de feminidad atemporal, elegancia y nostalgia evocadora que define cada uno de sus diseños. Durante la jornada, las asistentes tuvieron la oportunidad de probarse las piezas, elegir sus favoritas e incluso adquirir sus diseños preferidos al momento.

La diseñadora Jimena Rague.

DISEÑO ARTESANAL

El evento se convirtió en un espacio de colaboración y convivencia entre ambas marcas. Quienes asistieron no solo exploraron la propuesta de corsetería, sino también opciones de joyería y servicios de perforaciones disponibles en la sede. La tarde estuvo complementada con detalles para consentir a los presentes, destacando la presencia de Coffee Street con sus lattes y las sorpresas de Tea Body.

Con una constante afluencia de personas disfrutando del espacio y apoyando el talento local, el Corsetry Showroom reafirmó el valor de impulsar alianzas creativas que enriquecen la oferta de moda en la ciudad.

Las asistentes disfrutaron de una tarde dedicada al diseño, la moda y la convivencia local.