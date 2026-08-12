Así se vivió el eclipse solar en todo el mundo | IMÁGENES

El cielo fue protagonista este miércoles 12 de agosto de 2026 con uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos años, un eclipse solar total que recorrió una franja del hemisferio norte y dejó imágenes espectaculares desde el Ártico hasta Europa.

Durante la fase de totalidad, la Luna se interpuso completamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando durante algunos instantes la circunferencia y permitiendo apreciar el alrededor de la silueta lunar.

El fenómeno pudo observarse como total principalmente desde zonas de Groenlandia, Islandia y España, además de una pequeña región de Portugal, dejando momentos inolvidables para aquellos afortunados que lo pudieron vivir en propia carne.

Islandia

Uno de los primeros grandes escenarios europeos fue Islandia, cuya zona occidental quedó dentro de la trayectoria de totalidad.

La capital, Reikiavik, se encontraba dentro de la franja, aunque las condiciones meteorológicas y la presencia de nubes complicaron la observación desde algunas zonas .

Reikiavik, Islandia

España

La trayectoria continuó hacia la península ibérica, donde múltiples regiones españolas se convirtieron en los principales escenarios del eclipse. Millones de personas se prepararon para observar un fenómeno de este tipo en territorio peninsular después de más de un siglo.

San Millán de los Caballeros, España

Austria

En Austria, el eclipse se observó de manera parcial y dejó una imagen especialmente atractiva por coincidir prácticamente con la puesta del Sol. Una de las fotografías que le ha dado la vuelta al mundo, es que este fenómeno fue transmitido momentáneamente durante el juego de la Supercopa de la UEFA entre el Paris Saint-Germain y Aston Villa.

Salzburgo, Austria

Salzburgo, Austria

Polonia

Aquí, la Luna también cubrió una parte considerable del Sol durante los últimos minutos de luz del día . La combinación del eclipse parcial con el astro descendiendo sobre el horizonte permitió captar llamativas postales, aunque el país permaneció fuera de la estrecha franja donde se experimentó la totalidad.

Krynica Morska, Polonia

El evento de este 12 de agosto de 2026 fue visible de manera parcial desde una región mucho más extensa, incluyendo buena parte de Europa, sectores del norte de Norteamérica y el oeste de África.

Sin embargo, fueron los lugares ubicados dentro de la estrecha franja de totalidad los que pudieron experimentar durante algunos segundos la desaparición completa del Sol.