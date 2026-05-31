Así se vivió el inicio de la Feria Duranguense del Libro

La Plaza de Armas se convirtió en el epicentro de las letras con el arranque de la cuarta edición de la Feria Duranguense del Libro (Edición Mundialista).

El primer fin de semana de actividades registró una nutrida asistencia de familias, estudiantes y promotores culturales que se dieron cita para inaugurar el encuentro.

El arranque estuvo marcado por las artes escénicas de corte internacional. La compañía Teteutzin Artes Vivas (México-Colombia) fue la encargada de abrir el telón con el teatro de títeres "Lo que cuentan en la rorro", logrando cautivar a chicos y grandes. Más tarde, la agrupación regresó al escenario con "Cuentos de Azulina la Vasija", una propuesta de narración oral centrada en la memoria cultural y la identidad.

El autor Mikhail Carbajal dialogó con el público duranguense durante la presentación de su reciente obra literaria.

CORTE DE LISTÓN

La ceremonia oficial de inauguración estuvo encabezada por Francisco Javier Pérez Meza, director del Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED), quien estuvo acompañado por figuras clave del ámbito cultural local, como Antonio Soto Morales, director de la Editorial UJED; Antonio Carrillo Juárez, presidente de la Red de Escritores Independientes de Durango; y Gregorio Ciceña Zaragoza, coordinador estatal de Bibliotecas Públicas.

Durante el acto protocolario, se reconoció la labor de Shamir Nazer, responsable de asuntos literarios del ICED, por la coordinación de un encuentro que busca consolidarse como el más importante en su tipo en la entidad.

La Feria Duranguense del Libro mantendrá abiertos sus stands, talleres y pasillos culturales de manera gratuita para todo el público.

SORPRESA PARA LOS PEQUES

En un momento fuera de protocolo, se obsequiaron pases a los niños asistentes para visitar la exposición Van Gogh Dreams, actualmente exhibida en el Museo Palacio de los Gurza.

La escritora Claudia Galarza Sosa presentó su obra "Ítalo Calvino: un viajero", como parte de las primeras actividades literarias del encuentro.

NOVEDADES EDITORIALES

El programa literario abrió fuerte con la presentación del libro "Ítalo Calvino: un viajero", de la autora Claudia Galarza Sosa. La mesa, comentada por Enrique Mijares y Shamir Nazer, ofreció un viaje por el legado del célebre escritor italiano.

Para cerrar la primera jornada, se presentó la obra “Uno es el número mínimo de personas necesarias para hacer un dueto”, de Mikhail Carbajal, quien estuvo acompañado por Ana Karina Solís y Brenda González en un formato de diálogo directo con el público.

Familias y niños duranguenses disfrutaron del teatro de títeres a cargo de la compañía México-Colombia Teteutzin Artes Vivas.

Agenda

La Feria Duranguense del Libro continuará hasta el próximo 7 de junio. El programa completo incluye talleres, presentaciones de libros y eventos artísticos aptos para todo público de manera gratuita.