La tercera etapa de la Titan Desert México 2026 confirmó por qué era señalada como la jornada reina de la competencia. Los participantes enfrentaron un recorrido de 88 kilómetros entre La Casita y El Encinal, una exigente travesía por la Sierra de Durango que combinó ascensos prolongados, descensos técnicos, cruces de río y algunos de los sectores más duros del evento.

La ruta acumuló 2 mil 167 metros de desnivel positivo, la cifra más alta entre las cuatro jornadas de la carrera. El constante sube y baja sobre un terreno quebrado obligó a los ciclistas a medir esfuerzos desde los primeros kilómetros para evitar quedarse sin energías en la parte decisiva del trayecto.

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La montaña marca diferencias

La jornada incluyó además el KOM/QOM Challenge, una escalada cronometrada de seis kilómetros con más de 400 metros de desnivel, considerada el punto más exigente del día. El segmento otorgó una bonificación de un minuto en la clasificación general, lo que elevó la intensidad de la disputa entre los contendientes.

Lejos de convertirse en una simple prueba de resistencia, la etapa actuó como el gran filtro deportivo de esta primera edición mexicana de la Titan Desert. Los continuos ascensos y el terreno técnico comenzaron a marcar diferencias entre quienes aspiraban a pelear por los primeros lugares y el resto del pelotón.

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El gran filtro de la competencia

En medio de la exigencia física, los corredores atravesaron bosques, cañadas y parajes de la sierra duranguense, incluido el entorno del Salto del Agua Llovida, uno de los puntos más reconocibles del recorrido. Sin embargo, la belleza del paisaje quedó relegada ante una jornada que exigió concentración permanente sobre la bicicleta.

Al final, la tercera fecha dejó claro el carácter de la prueba. Con pendientes constantes, caminos rotos y el mayor desnivel acumulado del evento, la etapa reina llevó a los participantes al límite y se consolidó como la cita más dura de la Titan Desert México 2026.