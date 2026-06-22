Así se vivió la tromba en Durango este lunes: inundaciones, granizo y árboles caídos | VIDEO

Durante la tarde de este lunes 22 de junio, la ciudad de Durango vivió un momento de preocupación, pues lo que comenzó con una lluvia normal, terminó en una tromba que dejó inundaciones, árboles y semáforos caídos, granizo y basura por las calles.

Los hechos ocurrieron cerca de las 15:30 horas , cuando las precipitaciones empezaron a caer en diversas zonas de la capital, aunque parecía un fenómeno tranquilo, en cuestión de segundo elevó su intensidad y se combinó con fuertes rachas de viento.

Mientras esto ocurría, algunos semáforos dejaron de funcionar y otros fueron derrivados, a esto se sumaron algunos árboles de la Zona Centro y otros lugares.

Cuando parecía que la lluvia daría tregua a quienes se encontraban conduciendo y caminando por las avenidas, esta logró ser aún más fuerte a tal grado de que dejó el suelo lleno de bolitas de hielo blancas. Algunos lectores y seguidores de El Siglo de Durango enviaron fotografías la cantidad de granizo acumulado en sus hogares , mientras que otros reportaban la activdad intermitente de los semáforos.

En cuanto a los árboles caídos y la basura, este fenómeno provocó que varios de estos -en su mayoría de gran tamaño- cayeran sobre las calles de la ciudad, como en Dolores de Río, Negrete y Alberto Terrones; además de una barda en la colonia PRI.

Las inundaciones también fueron parte de estas precipitaciones, pues en el bulevar José María Patoni, a la altura del Hospital General 450 y llegando al Ciprés, se visualizó como algunos autos que pasaban les llegaba el agua a la mitad de la carrocería , mientras que otras unidades de grandes dimensiones generaban olas para los demás.

Autoridades de Protección Civil acudieron hasta las zonas afectadas para proporcionar ayuda, por lo que no se han reportado personas lesionadas por ninguno de los hechos anteriores, tan solo daños materiales.

¿Continuarán las lluvias en Durango?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) local informó que esta tarde se registraron 33 mm de lluvia , sin embargo, no se saben si más tarde continuarán las precipitaciones.

En tanto que para el martes 23 de junio, el pronóstico emitido por Víctor Hugo Randeles, meteorólogo de la ciudad, indica que sí continuarán las lluvias pero de ligeres a moderadas y serán para la sierra occidental.

Mientras que el calor también se hará presente, con mínimas de 16 y 17 grados Celsius y ya para el mediodía y tarde se esperan temperaturas de 34 a 35.