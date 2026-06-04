Así son las aeronaves Cessna Grand Caravan de AERUS que volarán la nueva ruta en Durango

En los últimos días, la apertura de una nueva ruta aérea en Durango ha generado conversación, luego de que se presentara la introducción de la aerolínea AERUS al estado, hasta el momento con una conexión con la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Sin embargo, ha llamado la atención que no se trataría de aviones convencionales, sino aeronaves más pequeñas.

Fue a inicios de la semana cuando se dio a conocer que la ciudad de Durango tendrá una nueva ruta aérea que conectará con Monterrey, una de las ciudades más grandes de México.

Si bien, Viva Aerobus ya maneja una ruta hacia este destino, con tres vuelos a la semana, en esta ocasión será AERUS la que incluirá otras tres salidas, para así cubrir seis días a la semana con vuelos hacia Monterrey.

Sin embargo, tras el anuncio de AERUS, muchos usuarios se sorprendieron al difundirse algunas fotografías de la aeronave que se utilizará para esta nueva ruta, pues las dimensiones se ven mucho más pequeñas que las de un avión convencional.

¿Cómo son los Cessna Grand Caravan?

De acuerdo con información dada a conocer por la misma página de Cessna, el avión Grand Caravan es “reconocido por su rendimiento fiable y eficiente por aerolíneas regionales, operadores de vuelo chárter y transportistas de carga en todo el mundo”.

El diseño de la aeronave fue hecho para “misiones exigente, altas cargas útiles y pistas cortas y accidentadas, ofreciendo al mismo tiempo la economía y la sencillez de un solo motor”.

Foto: Cessna.

Foto: Cessna.

Las características del Grand Caravan destacan su alta rentabilidad, con una capacidad máxima de hasta 14 participantes, dependiendo del modelo, y una mayor velocidad y capacidad de ascenso, además de una distancia de despegue de solo 425 metros.

“Su potente motor Pratt & Whitney® Canada ofrece 867 caballos de fuerza para un rendimiento de carga útil confiable y una eficiencia superior”, señala Cessna.

Foto: Cessna.

Conocido como el “todoterreno del cielo”, el Cessna Grand Caravan destaca por su versatilidad para aterrizar en pistas cortas, además de sus bajos costos, aunque destacando la seguridad, señalado como ideal para mover mercancía o realizar viajes a una escala más regional.

Al observarse las fotografías del interior de la aeronave, se pueden ver pocos asientos, que están acomodados de uno en uno a cada lado del Grand Caravan, con apenas el espacio suficiente para los pasajeros.

Foto: Cessna.

Distribución de asientos en una aeronave con capacidad de 14 ocupantes. Foto: Cessna.

Distribución de asientos en una aeronave con capacidad de 10 ocupantes. Foto: Cessna.

En cuanto a la tripulación, se señala que este tipo de aeronaves solo permitirían que estuvieran presentes los dos pilotos, y el resto de los asiento ocupados por pasajeros del vuelo.