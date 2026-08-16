Asociación de Durango fomenta la independencia de personas con autismo

Tomar un camión, ir a la tienda, visitar un museo, acudir a un café o al cine son experiencias que para la mayoría de las personas representan actividades cotidianas que no generan mayor problema; sin embargo, para las personas que viven con autismo pueden requerir un poco más de esfuerzo.

Para apoyar a las personas a desarrollar esa independencia, la asociación Autismo Durango promueve precisamente las herramientas que requieren para desenvolverse en el día a día.

Buscan que las personas con autismo de cualquier edad puedan llevar una vida más independiente , de manera que puedan disfrutar más momentos de convivencia con amigos y familia, así como momentos a solas.

Las actividades que realizan les brindan mayor confianza y seguridad para la toma de decisiones que se requieren en diferentes situaciones o, simplemente, para que puedan tener sus propias experiencias y aventuras.

La asociación mantiene abierto el taller de Vida Independiente, con el objetivo de brindarles ese acompañamiento y seguridad para que en determinado momento ellos puedan salir a la calle y realizar esas actividades, como utilizar el transporte público para trasladarse a algún lugar o disfrutar una tarde en un museo, entre otras.

Entre las actividades que ya han realizado se encuentran caminatas por diferentes zonas del Centro Histórico, traslados en camión, visitas a un café o por un helado , donde cada quien pide su orden y aprenden a hacer un buen uso del dinero.

La asociación también brinda de manera permanente un taller de arte contemporáneo, ya que las personas, al procesar el mundo de manera distinta, pueden comunicarse a través de una pintura, mediante un lienzo, un pincel y colores. Para recibir más información, pueden visitar las redes sociales de Autismo Durango.