La Asociación de Industriales Forestales de Durango, A.C. (AIFDAC) expresó su desacuerdo y preocupación ante las modificaciones al Fondo para la Promoción y el Desarrollo de la Actividad Empresarial (Foprodem), a través de las cuales se eliminó el derecho a voto de representantes empresariales dentro del Comité Técnico.

A través de un comunicado firmado por su presidente Ricardo Fernández de Castro Toulet, se dio a conocer que el sector forestal es uno de los pilares económicos de la entidad al generar empleo, inversión y desarrollo en comunidades serranas , además de aportar al Impuesto Sobre Nómina del que sale el recurso para el Fondo en mención. “Resulta inaceptable que quienes aportamos y sostenemos el fondo seamos excluidos de las decisiones sobre su destino”, se enfatizó.

Y se estableció que esta medida podría representar una imposición. “La justificación de ‘eficiencia administrativa’ no puede estar por encima de la legitimidad, la representación y la transparencia. Un comité en donde el voto empresarial se ve mermado al excluir a las diferentes cámaras, organismos y asociaciones empresariales y en donde los votos quedan con una mayoría clara y controlada por parte del Gobierno del Estado no es un órgano de concertación, es un órgano de imposición”.

Se estableció también que el Foprodem “no pertenece al gobierno”, sino “al desarrollo de Durango” ya que su naturaleza es impulsar la actividad empresarial, “no convertirse en un instrumento discrecional”.

Asimismo, el organismo hizo un llamado al Congreso del Estado para que revise el decreto emitido, escuche al sector productivo y restablezca el equilibrio democrático con el que se creó el fondo.