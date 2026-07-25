Atacan a balazos a hombre en Tamazula; está grave en el Hospital General 450

Un hombre permanece hospitalizado en estado delicado luego de ser atacado a balazos en el municipio de Tamazula. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado al Hospital General 450 de la ciudad de Durango, donde recibiría una intervención quirúrgica de urgencia.

El lesionado fue identificado como Nicolás Adrián Reyes Aispuro, de 32 años de edad, quien ingresó al nosocomio la mañana de este viernes 24 de julio. Personal médico informó que presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego, una de ellas en el abdomen y otra que le provocó una fractura expuesta en el antebrazo izquierdo.

De acuerdo con la información recabada por este medio de comunicación, la agresión ocurrió la tarde del jueves 23 de julio, alrededor de las 19:00 horas, cuando circulaba en motocicleta por las inmediaciones del río de Tamazula.

El lesionado señaló que en ese lugar se encontró con un hombre identificado como Miguel, con quien mantiene un conflicto desde hace aproximadamente dos años, derivado del homicidio de su hermano Cecilio, ocurrido en febrero de 2024.

Según el testimonio, el presunto agresor también viajaba en una motocicleta, descendió de la unidad y buscó resguardo detrás de una pared. Desde ese sitio sacó un arma de fuego y presuntamente realizó alrededor de ocho disparos en su contra.

Tras resultar herido, Nicolás Adrián logró trasladarse por sus propios medios hasta un hospital de Santiago Papasquiaro, donde recibió la primera atención médica. Una vez estabilizado, los médicos determinaron que debía ser enviado al Hospital General 450 debido a la complejidad de las lesiones.

El reporte médico establece que el paciente presenta una fractura radio-cubital izquierda expuesta causada por proyectil disparado por arma de fuego, además de una herida penetrante en el abdomen sin orificio de salida. Su estado de salud fue reportado como delicado y con riesgo de perder la vida, por lo que quedó pendiente su ingreso a quirófano.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al hospital para recabar la declaración del lesionado e integrar la carpeta de investigación correspondiente, con el propósito de esclarecer la agresión y dar con el presunto responsable.