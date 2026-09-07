Atacan a balazos a motociclista en plena Zona Dorada de Mazatlán; buscó refugio en un hotel

Un ataque armado registrado sobre una de las principales avenidas turísticas de Mazatlán dejó a un joven herido y provocó momentos de alarma entre visitantes, trabajadores y automovilistas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:45 horas del lunes sobre la avenida Camarón Sábalo, cerca del acceso al fraccionamiento El Cid, cuando el afectado circulaba en una motocicleta y fue perseguido por sujetos que viajaban en otra unidad similar.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra el joven, quien durante la persecución perdió el control de la motocicleta y chocó contra la parte frontal de un automóvil cuyo conductor pretendía ingresar al fraccionamiento.

Luego de caer sobre el pavimento, el motociclista logró levantarse y corrió hasta un hotel de la zona para solicitar ayuda. Presentaba una herida de bala en una pierna, por lo que empleados y visitantes alertaron a los servicios de emergencia.

Paramédicos de Bomberos Veteranos acudieron al establecimiento, brindaron los primeros auxilios al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su identidad ni sobre la gravedad de su estado de salud.

Elementos de distintas corporaciones de seguridad resguardaron el lugar donde quedó abandonada la motocicleta, mientras agentes de investigación realizaron las diligencias correspondientes. La unidad fue asegurada y trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para integrarla a la investigación.

Pese al operativo desplegado en los alrededores de la avenida Camarón Sábalo, no se reportaron personas detenidas. Las autoridades tampoco han establecido el motivo del ataque.