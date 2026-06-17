Atacan a balazos a elementos de la Policía Estatal en Mazatlán y se desata intensa persecución

Elementos de la Policía Estatal fueron atacados por un grupo armado, lo que desató una intensa persecución por varios poblados, hasta lograr la detención de dos civiles que portaban armas automáticas.

La Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que el ataque se registró durante un patrullaje por la zona de Lomas de Monterrey, en Mazatlán.

Además, informó que continúan con las labores de búsqueda del resto del grupo armado, para lo cual se sumaron al operativo los elementos del Ejército y de la Guardia Nacional.

Intensa persecución con intercambio de disparos

Los reportes indican que los policías estatales, en sus labores de patrullaje, detectaron a personas armadas que al notar su presencia les dispararon, por lo que se inició una intensa persecución con intercambio de disparos por varios poblados rurales.