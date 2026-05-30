Atacan con arma blanca a hombre afuera de su casa en Gómez Palacio

Un hombre de 42 años de edad resultó lesionado con arma blanca luego de ser agredido por otro sujeto afuera de su domicilio, en la ciudad de Gómez Palacio, Durango.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron el jueves, cerca de las 09:40 horas, cuando Francisco Rivero Sucedo salió de su vivienda, ubicada en la colonia El Mezquital.

En ese momento, al lugar arribó un hombre identificado como Ricardo “N”, quien presuntamente comenzó a agredirlo verbalmente sin motivo aparente. Posteriormente, el señalado sacó de entre su ropa un arma blanca y lesionó a Francisco en el costado izquierdo.

Tras la agresión, el presunto responsable se dio a la fuga, mientras que el lesionado fue trasladado al Hospital General de Gómez Palacio, donde ingresó al área de urgencias para recibir atención médica.

El diagnóstico médico estableció que Francisco presentó una herida por arma blanca en el costado izquierdo.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos ya realizan las indagatorias correspondientes para ubicar y detener al presunto agresor.