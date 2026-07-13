Atacan con arma blanca a un joven durante un baile en Canatlán; sufrió 14 heridas

Un joven originario del municipio de Canatlán resultó gravemente lesionado tras ser atacado con un arma blanca durante un baile. Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado de emergencia a la ciudad de Durango para recibir atención médica especializada.

El reporte inicial fue recibido alrededor de las 22:30 horas del domingo, cuando vecinos solicitaron ayuda al sistema de emergencias al informar que un hombre, de aproximadamente 22 años de edad, se encontraba herido sobre la avenida Presidio, en la colonia Las Brisas Progresista. Minutos después, otro reporte precisó que la víctima presentaba varias lesiones por arma blanca en la espalda.

El lesionado fue identificado como Erick Guillermo Herrera Ortiz, de 22 años de edad, con domicilio en la localidad de Presidio, quien inicialmente ingresó al Hospital Integral de Canatlán durante los primeros minutos del lunes para recibir atención médica.

De acuerdo con el diagnóstico emitido por el personal médico, el joven presentaba 14 heridas producidas por arma punzocortante en la región posterior del tórax, entre ellas una lesión penetrante que le provocó un hemotórax, por lo que su estado fue considerado de gravedad.

Ante la complejidad de las lesiones, los médicos determinaron su traslado al Hospital General 450, en la ciudad de Durango, donde continuó recibiendo atención especializada durante la madrugada.

Según las primeras investigaciones, los hechos ocurrieron alrededor de las 00:30 horas, cuando el joven se encontraba en un baile realizado en la comunidad de Presidio. En un momento determinado fue interceptado por un individuo desconocido, quien lo atacó en repetidas ocasiones con un arma blanca.

Tras la agresión, el responsable escapó del lugar con rumbo desconocido, mientras personas que se encontraban en el evento solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia para auxiliar al lesionado.

La Fiscalía General del Estado de Durango ya inició las investigaciones para esclarecer el ataque e identificar al presunto agresor, mientras que el estado de salud del joven permanece bajo seguimiento debido a la gravedad de las lesiones sufridas.