Atacan con explosivos a 'Murciélagos' del Ejército Mexicano en represalia a operativos

Fotos: Efe y Redes Sociales
Un grupo de la delincuencia organizada hizo detonar un artefacto explosivo al paso de un convoy de las Fuerzas Especiales (Murciélagos) del Ejército Mexicano, dejando a tres elementos heridos de gravedad.
Los reportes señalan que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacó al convoy mientras circulaba sobre la brecha que comunica a las localidades de El Aguacate y Los Parejos, en el municipio de Chinicuila, del estado de Michoacán.
Reportan graves a los oficiales
Los oficiales fueron auxiliados por sus compañeros en esa zona serrana de la entidad, donde convergen los municipios de Chinicuila, Coalcomán, Aguililla y Aquila.
Luego fueron trasladados vía aérea a la 43 Zona Militar y después al Hospital Central Militar en la Ciudad de México, donde se reportan graves en su estado de salud.
Represalia a los operativos de la Defensa
Más tarde trascendió que la ofensiva criminal fue perpetrada por ese grupo delictivo, en represalia a los operativos que realiza la Secretaría de la Defensa para restablecer la seguridad y desmantelar los centros de operaciones ilícitos.
Representantes de diferentes comunidades y pueblos originarios lamentaron el hecho en el que salieron heridos los militares, y reconocieron la labor del Ejército Mexicano en el combate al crimen organizado.
Operativos continúan por tierra y por aire
Las áreas federales de inteligencia señalaron al CJNG como el responsable de este hecho criminal y de asediar a las comunidades con ataques armados y con explosivos, para buscar su avance.
Los operativos continúan por tierra y aire en ese vértice michoacano y en otras localidades de Chinicuila, donde colinda ese municipio con Coahuayana.