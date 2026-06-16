Atacan con explosivos a 'Murciélagos' del Ejército Mexicano en represalia a operativos

Un grupo de la delincuencia organizada hizo detonar un artefacto explosivo al paso de un convoy de las Fuerzas Especiales (Murciélagos) del Ejército Mexicano, dejando a tres elementos heridos de gravedad.

Los reportes señalan que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacó al convoy mientras circulaba sobre la brecha que comunica a las localidades de El Aguacate y Los Parejos, en el municipio de Chinicuila, del estado de Michoacán.

Reportan graves a los oficiales

Los oficiales fueron auxiliados por sus compañeros en esa zona serrana de la entidad , donde convergen los municipios de Chinicuila, Coalcomán, Aguililla y Aquila.

Luego fueron trasladados vía aérea a la 43 Zona Militar y después al Hospital Central Militar en la Ciudad de México, donde se reportan graves en su estado de salud.

Represalia a los operativos de la Defensa

Más tarde trascendió que la ofensiva criminal fue perpetrada por ese grupo delictivo, en represalia a los operativos que realiza la Secretaría de la Defensa para restablecer la seguridad y desmantelar los centros de operaciones ilícitos.

Representantes de diferentes comunidades y pueblos originarios lamentaron el hecho en el que salieron heridos los militares, y reconocieron la labor del Ejército Mexicano en el combate al crimen organizado.

Operativos continúan por tierra y por aire

Las áreas federales de inteligencia señalaron al CJNG como el responsable de este hecho criminal y de asediar a las comunidades con ataques armados y con explosivos, para buscar su avance.