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Atacan con explosivos a 'Murciélagos' del Ejército Mexicano en represalia a operativos

Reportes señalan que el ataque dejó al menos tres elementos heridos de gravedad.

Fotos: Efe y Redes Sociales

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REDACCIÓN WEB
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Un grupo de la delincuencia organizada hizo detonar un artefacto explosivo al paso de un convoy de las Fuerzas Especiales (Murciélagos) del Ejército Mexicano, dejando a tres elementos heridos de gravedad.

Los reportes señalan que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacó al convoy mientras circulaba sobre la brecha que comunica a las localidades de El Aguacate y Los Parejos, en el municipio de Chinicuila, del estado de Michoacán.

Reportan graves a los oficiales 

Los oficiales fueron auxiliados por sus compañeros en esa zona serrana de la entidad, donde convergen los municipios de Chinicuila, Coalcomán, Aguililla y Aquila.

Luego fueron trasladados vía aérea a la 43 Zona Militar y después al Hospital Central Militar en la Ciudad de México, donde se reportan graves en su estado de salud.



Represalia a los operativos de la Defensa


Más tarde trascendió que la ofensiva criminal fue perpetrada por ese grupo delictivo, en represalia a los operativos que realiza la Secretaría de la Defensa para restablecer la seguridad y desmantelar los centros de operaciones ilícitos.


Representantes de diferentes comunidades y pueblos originarios lamentaron el hecho en el que salieron heridos los militares, y reconocieron la labor del Ejército Mexicano en el combate al crimen organizado.


Operativos continúan por tierra y por aire


Las áreas federales de inteligencia señalaron al CJNG como el responsable de este hecho criminal y de asediar a las comunidades con ataques armados y con explosivos, para buscar su avance.


Los operativos continúan por tierra y aire en ese vértice michoacano y en otras localidades de Chinicuila, donde colinda ese municipio con Coahuayana.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: MURCIÉLAGOS Ejército Mexicano DEFENSA CJNG ATAQUE operativos, Chinicuila,, Ejército, grupo

               

                
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