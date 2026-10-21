Atacan con machete a adolescente de 16 años, en Durango

Un adolescente resultó lesionado con un arma blanca durante la noche del martes 20 de octubre, luego de que varios sujetos presuntamente lo agredieran con un machete en la colonia Ignacio Zaragoza, de la ciudad de Durango, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital General 450 para recibir atención médica.

El incidente fue reportado aproximadamente a las 21:00 horas, cuando una mujer solicitó la intervención de las autoridades y los cuerpos de emergencia, tras conocer que un joven había sido atacado por varias personas en la vía pública.

Los hechos se registraron sobre la avenida Ignacio Zaragoza, a la altura del número 230, cerca de su cruce con la calle Azucenas, en la colonia del mismo nombre, donde presuntamente se produjo el altercado que dejó como saldo a una persona lesionada.

De acuerdo con la información proporcionada por la reportante, varios sujetos habían agredido al adolescente y uno de ellos presuntamente utilizó un machete para causarle una herida en uno de sus brazos.

Ante la situación, se solicitó la intervención de los servicios de emergencia para que el afectado recibiera atención médica, debido a las lesiones que presentaba como consecuencia de la agresión.

Posteriormente, personal del Hospital General 450 notificó el ingreso de un adolescente de 16 años de edad, identificado con las iniciales J.D.G.G., quien presentaba heridas producidas por arma blanca, mismas que, de acuerdo con el reporte hospitalario, estaban relacionadas con una riña.

Al momento del reporte no se había establecido la gravedad de las lesiones del menor, ni se contaba con información sobre la identidad de los presuntos agresores.

Asimismo, quedaron pendientes de esclarecer las circunstancias en las que se desarrolló el altercado que terminó con el adolescente hospitalizado.